ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

بيل وهيلاري كلينتون يحضران حفل كريستينا أغيليرا في نيويورك.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:45 م
كريستينا أغيليرا
كريستينا أغيليرا
شروق إبراهيم
حرص الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على حضور حفل المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، الذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية ضمن جولتها العالمية Liberation.

وظهرت أغيليرا خلال الحفل بفستان أحمر طول منفوش وطوق مزين بالورود في شعرها، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة مثل Accelerate, Genie in a Bottle وDirrty، وبعض الأغنيات من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم جولتها العالمية.

وانطلقت جولة كريستينا أغيليرا يوم 25 سبتمبر الماضي في مدينة هوليوود الأمريكية.
بيل وهيلاري كلينتون يحضران حفل كريستينا أغيليرا في نيويورك.. صور
بيل وهيلاري كلينتون يحضران حفل كريستينا أغيليرا في نيويورك.. صور
بيل وهيلاري كلينتون يحضران حفل كريستينا أغيليرا في نيويورك.. صور
بيل وهيلاري كلينتون يحضران حفل كريستينا أغيليرا في نيويورك.. صور

ترشيحاتنا

مصرع مهندس وإصابة 3 آخرين في حادث انفجار خزان مواد بترولية بشبرا الخيمة

كشكول الجمسي .. كيف نجح آخر وزراء حربية مصر في خداع إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول سمك الدنيس

صدمة كاملة أبو زكرى بعد إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

هل تسقط صلاة الجمعة على موظفي الأمن والحراس؟ علي جمعة يجيب

رد فعل احمد الفيشاوى بعد إعلان والده إصابته بالسرطان

الداخلية تحبط محاولة هجرة غير شرعية بالإسكندرية

نجم هجوم ليفربول تطارده هواجس الإصابة بـ العمى بسبب مدافع توتنهام

الحكومة الليبية المؤقتة تغلق مطار بنينا الدولي في بنغازي لأسباب أمنية

شاهد.. استمرار سلسلة إزالة العقارات المخالفة بالجيزة

شاهد.. موقف محرج لوزير داخلية فرنسا المستقيل على باب وزارته

طارق يحيى: بشوف حاجات غريبة في بتروجت الموسم الحالي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

البحيري يستعرض أبرز محاور مؤتمر المفاصل الصناعية بطب عين شمس.. فيديو
البحيري: لين العظام يختلف من طفل إلى آخر.. فيديو
شاهد.. السيسى يضع إكليل الزهور على قبر السادات
مليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية .. فيديو
الكهرباء:54 مليار لتطوير شبكات الجهد العالى و25 للتوزيع..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟