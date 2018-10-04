بيل وهيلاري كلينتون يحضران حفل كريستينا أغيليرا في نيويورك.. صور

حرص الرئيس السابق بيل كلينتون وزوجته هيلاري على حضور حفل المغنية الأمريكية كريستينا أغيليرا، الذي أقيم في ولاية نيويورك الأمريكية ضمن جولتها العالمية Liberation.



وظهرت أغيليرا خلال الحفل بفستان أحمر طول منفوش وطوق مزين بالورود في شعرها، وقدمت مجموعة من أشهر أغانيها القديمة مثل Accelerate, Genie in a Bottle وDirrty، وبعض الأغنيات من ألبومها الجديد الذي يحمل اسم جولتها العالمية.



وانطلقت جولة كريستينا أغيليرا يوم 25 سبتمبر الماضي في مدينة هوليوود الأمريكية.

