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فن

عاصي الحلاني ينضم لـ إليسا في حملة التوعية ضد سرطان الثدي

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:52 م
عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
شروق إبراهيم
أعلن النجم اللبناني عاصي الحلاني عن انضمامه لحملة التوعية ضد مرض سرطان الثدي، التي أطلقتها إليسا تحت رعاية وزارة الإعلام اللبنانية وتحمل اسم "مشوار ما بينتسى"، من أجل التوعية وإجراء الفحوصات والكشف المبكر في حالة الشك بالمرض.

وغرد الحلاني عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "أنا عاصي الحلاني بضم صوتي لصوت إليسا وبشد ايدي على ايد الصديق معالي وزير للتوعية والكشف المبكر حتي يصير مشوار سعادة وفرح وأكيد #مشوار_مابينتسى".

الجدير بالذكر أن اليسا أعلنت عن اصابتها بالسرطان خلال كليب "الى كل اللي بيحبوني" وروت رحلاتها مع العلاج وتعافيها.

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