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أخبار البلد

بطريرك الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:50 م
غبطة البطريرك الأنبا
غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق
أ ش أ
قدم غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصرى الحبيب بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص برقية التهنئة التى ارسلها الأنبا إبراهيم اسحق، باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل الشعب المصري بمناسبة ذكرى عيد انتصار اكتوبر المجيد، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبات السعيدة والمباركة ملؤها السلام والرخاء والوحدة لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها.

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