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أخبار البلد

رئيس الوطنية للإعلام يهنئ الرئيس والقوات المسلحة بذكرى انتصار أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 10:58 م
صدى البلد
أ ش أ
هنأ رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي استعادت بها قواتنا المسلحة الباسلة الأرض والكرامة.

كما هنأ وزير الدفاع وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الذي بذل الكثير من التضحيات الغالية ولا يزال يقدم دماء الشهداء الذكية من أبنائه؛ للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها والحفاظ على كل شبر من أراضيها، حيث يخوض حربًا مقدسة ضد تنظيمات إرهابية تستهدف القتل والتدمير حقق خلالها نجاحات عظيمة وبطولات في القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية.

وقال زين: "إن الجيش المصري في عطاء مستمر لوطنه من خلال مواقفه الوطنية المخلصة المتعددة ومنها مواقفه الوطنية العظيمة في ثورتي يناير ويونيو ومساندته وانحيازه لإرادة الشعب المصري في التغيير للأفضل".

وأضاف: "أن هذه المواقف الوطنية المساندة للشعب المصري تستمر من خلال مشاركة قواتنا المسلحة في مشروعات البناء والتعمير من أجل حياة أفضل لمصر وشعبها في ظل القيادة الوطنية المخلصة للرئيس عبد الفتاح السيسي".

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