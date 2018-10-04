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أخبار العالم

الخارجية الروسية: موسكو مستعدة لمناقشة التسوية في أفغانستان مع واشنطن

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:50 م
صدى البلد
أ ش أ
قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن بلادها مستعدة لمناقشة التسوية في أفغانستان مع الولايات المتحدة.

وأوضحت زاخاروفا -في تصريح صحفي اليوم الخميس- أن موسكو لا تستطيع الموافقة على مجموعة الإجراءات الأمريكية فيما يتعلق بأفغانستان، لأن هذه الإجراءات لا تؤدي إلى تحسين بل إلى تفاقم الوضع على الأرض.

وأضافت : "نحن منفتحون على الحوار مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان، وللأسف لا نرى أي رغبة حقيقية من جانب واشنطن لدعم هذا الحوار". وأقرت بوجود خلافات بين روسيا والولايات المتحدة، داعية إلى حل هذه الخلافات على مائدة المفاوضات.

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