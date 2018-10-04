أحمد سعد يهنئ شيرين عبد الوهاب بألبوم نساي

حرص الفنان أحمد سعد على تهنئة صديقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، بمناسبة اقتراب موعد طرح ألبومها الجديد "نساي"، والتي قامت بطرح بوستراته خلال الفترة الماضية.



وشارك أحمد سعد، صورة بوستر ألبوم شيرين عبر حسابه على إنستجرام، وعلق قائلًا: «الف مبروك صديقتي العزيزة النجمة شيرين عبد الوهاب على ألبوم نساي وبقول إنك بجد فخر للاغنية العربية وعمل قيم حقيقي».



وقررت شيرين عبد الوهاب طرح ألبومها الجديد "نساى" فى أكتوبر الحالي وتحديدا فى نفس يوم عيد ميلادها بعد انتهاء جميع المراحل الخاصة بالألبوم، وبدء حملة الترويج له.



من ناحية أخرى أعلنت شيرين عن جولة لإقامة عدة حفلات فى أوروبا تنطلق من مدينة جنيف السويسرية يوم 12 من أكتوبر.



يذكر أن شيرين صورت بوسترات ألبومها الجديد في لبنان خاصة أنها دائمًا ما تقوم بتصوير بوسترات وكليبات ألبوماتها الغنائية هناك.