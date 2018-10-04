لبنان: إحالة متهم بتنظيم جند الشام للمحاكمة العسكرية لاتهامه بالإرهاب

قررت سلطات التحقيق القضائية العسكرية في لبنان، إحالة أحد عناصر تنظيم (جند الشام) الإرهابي إلى المحاكمة العسكرية، وذلك لاتهامه بالاشتراك في ارتكاب عمليات إرهابية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين.



وأصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان، قرار الاتهام الخاص بالمتهم اللبناني محمد توفيق هلال، المتضمن قيامه بالانضمام إلى تنظيم إرهابي، والمشاركة في تنفيذ عمليات عدائية وإرهابية، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر واستعمالها في ارتكاب جرائم إرهاب.