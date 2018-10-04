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برلمان

ننشر تفاصيل أول لقاء برلماني حكومي بعد تشكيل لجان مجلس النواب

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:49 م
الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب
فريده محمد
حضر وزير الشباب، الدكتور أشرف صبحى الى مقر مجلس النواب أول حالة تهنئة حكومية لرؤساء لجان البرلمان الذين فازوا بها فى الدورة البرلمانية الجديدة.

استغرقت زيارة صبحى إلى البرلمان، أقل من ساعة استقبله، خلالها رئيس لجنة الشباب والرياضة أشرف رشاد، ورئيس حزب مستقبل وطن حيث تلقى التهنئة منه والتأكيد على ضرورة التواصل بين اللجنة الوزارة ، من أجل النهوض بأنشطة الشباب والرياضه فى مصر فى المرحلة المقبلة، ووعد الوزير رئيس اللجنة المشاركة فى اجتماعاتها خلال الدورة البرلمانية والمشاركة فى مناقشاتها.

وأكدت المناقشات على ضرورة إعادة صياغة عمل مراكز الشباب وتدعيمها على مستوى المحافظات وصولا الى النجوع لتكون نواة لتخريج أبطال حقيقيين فى مختلف اللعبات الفردية والجماعية حتى تتبوأ مصر مكانها المرموق وسط العالم فى البطولات المختلفة كما سيتم مناقشة الملفات الرياضية وحل كافة المشكلات التي تعترضها والتطلع الى عودة الجماهير بكامل طاقتها الى مدرجات ملاعب كرة القدم فى المرحلة القليلة القادمة.

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