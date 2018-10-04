دبلوماسي روسي : نائب وزيرخارجية كوريا الشمالية يعتزم زيارة موسكو قريبا

قال مصدر دبلوماسي روسي مطلع "إن نائب وزير خارجية كوريا الشمالية المسئول عن قضايا نزع السلاح النووي تشوي سونج هي، يعتزم زيارة موسكو قريبا".



وأضاف المصدر - في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس - : "إنه يتم الإعداد حاليا لهذه الزيارة، التي ستجري في المستقبل القريب".



يُذكر أن تشوي سوندج هي قد وصل إلى بكين اليوم الخميس في إطار جولة تقوده إلى وروسيا، وتقول وسائل اعلام روسية إن المسئول الكوري الشمالي ينوي أثناء زيارته لروسيا تبادل وجهات النظر حول القضية النووية مع واشنطن.

