جاريث بيل في قائمة ويلز الدولية رغم إصابته

أعلن ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، عن قائمة الفريق التي ستواجه إسبانيا وديًا الأسبوع المقبل وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.
ووفقا للحساب الرسمي للاتحاد الويلزي بموقع "تويتر" استدعى جيجز 25 لاعبًا للمباراتين المقبلتين، وظهر الجناح جاريث بيل لاعب ريال مدريد، في القائمة رغم أنه غاب عن المباراة الأخيرة للملكي بداعي الإصابة.
وجاءت القائمة على النحو التالي:
واين هينيسي، داني وارد، آدم دافيز، أشلي ويليامز، جيمس شيستر، بن ديفيز، كريس جنتر، كونور روبرتس، كريس ميفام، جاز ريتشاردس، إيثان أمبادو، بول دوميت، ديكلان جون، جو ألين، آرون رامزي، أندي كينج، دافيد بروكس، ماثيو سميث، جاريث بيل، بين وودبيرن، هاري ويلسون، توم لاورنس، سام فوكس، جورج توماس وتايلر روبرتس.