جاريث بيل في قائمة ويلز الدولية رغم إصابته

أعلن ريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز، عن قائمة الفريق التي ستواجه إسبانيا وديًا الأسبوع المقبل وأيرلندا في دوري الأمم الأوروبية.





ووفقا للحساب الرسمي للاتحاد الويلزي بموقع "تويتر" استدعى جيجز 25 لاعبًا للمباراتين المقبلتين، وظهر الجناح جاريث بيل لاعب ريال مدريد، في القائمة رغم أنه غاب عن المباراة الأخيرة للملكي بداعي الإصابة.





وجاءت القائمة على النحو التالي: