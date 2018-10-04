روسيا تعتزم المشاركة في مؤتمر حول ليبيا في إيطاليا نوفمبر المقبل

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ممثلي روسيا سيشاركون في مؤتمر حول ليبيا يومي 12 و 13 نوفمبر المقبل في مدينة (باليرمو) الإيطالية.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس - :" من المقرر أن تشارك روسيا في هذا المؤتمر حول ليبيا".



وأضافت :" سيتم الاتفاق على المستوى ودرجة المشاركة والمعايير المحددة، فهذا حدث مهم ليس فقط لإيطاليا بل ولأوروبا أيضا " .. مشيرة إلى أنه من الضروري التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا.

