ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تعتزم المشاركة في مؤتمر حول ليبيا في إيطاليا نوفمبر المقبل

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن ممثلي روسيا سيشاركون في مؤتمر حول ليبيا يومي 12 و 13 نوفمبر المقبل في مدينة (باليرمو) الإيطالية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية - في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الخميس - :" من المقرر أن تشارك روسيا في هذا المؤتمر حول ليبيا".

وأضافت :" سيتم الاتفاق على المستوى ودرجة المشاركة والمعايير المحددة، فهذا حدث مهم ليس فقط لإيطاليا بل ولأوروبا أيضا " .. مشيرة إلى أنه من الضروري التوصل إلى حل للأزمة في ليبيا.

ترشيحاتنا

الراي: السعودية والإمارات والكويت تساند البحرين في أزمتها المالية بـ 10 مليارات

ساعة الصفر فى حرب أكتوبر.. حكاية اختيار الساعة واليوم والشهر لشن المعركة

صدمة كاملة أبو زكرى بعد إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

دراسة أمريكية تحذر من خطورة قلة النوم على المراهقين

رسالة مؤثرة من آيتن عامر لـ فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

هل تسقط صلاة الجمعة على موظفي الأمن والحراس؟ علي جمعة يجيب

شاهد.. استمرار سلسلة إزالة العقارات المخالفة بالجيزة

خامنئي يكشف سر خوف ترامب من النظام الإيراني

شاهد.. زوجة أحمد الفيشاوي تربط له حذاءه

كشكول الجمسي .. كيف نجح آخر وزراء حربية مصر في خداع إسرائيل

وزير الأوقاف: مؤتمر هنا نصلي معا بسانت كاترين رسالة للعالم أن مصر آمنة

الأهلي يواجه الترسانة في دور الـ 32 من بطولة كأس مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

البحيري يستعرض أبرز محاور مؤتمر المفاصل الصناعية بطب عين شمس.. فيديو
البحيري: لين العظام يختلف من طفل إلى آخر.. فيديو
شاهد.. السيسى يضع إكليل الزهور على قبر السادات
مليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية .. فيديو
الكهرباء:54 مليار لتطوير شبكات الجهد العالى و25 للتوزيع..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟