أهالي شارع 107 بالمعادي: أطفالنا في خطر بسبب هذه الحفرة

يشكو سكان شارع 107 أمام عمارة رقم 24 منطقة المعادى، وجود حفرة أمام بوابة مدرسة الفتح، حيث استغاثوا بالخط الساخن لموقع "صدى البلد" لإنقاذ حياة الطلاب من هذه الحفرة.



وقال المواطنون إن هناك حفرة عمقها 30 متر تتبع مشروع المياه المتوقف منذ 4 سنوات امام بوابة مدرسة الفتح، مؤكدين أنهم أرسلوا للحي عددا كبيرا من الشكاوى ولكن دون أي استجابة.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

