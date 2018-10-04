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أخبار العالم

هزة أرضية بقوة 4ر4 درجة تضرب جنوب شرق إيران

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:54 م
صدى البلد
أ ش أ
ضربت هزة أرضية بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم /الخميس/ جنوب شرق إيران، دون رصد خسائر مادية أو بشرية .
وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض بمدينة هجدك -التي تشهد مختلف مناطقها وقوع هزات أرضية بين الحين والآخر - في محافظة كرمان بجنوب شرق البلاد .

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