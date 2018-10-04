هزة أرضية بقوة 4ر4 درجة تضرب جنوب شرق إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4ر4 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم /الخميس/ جنوب شرق إيران، دون رصد خسائر مادية أو بشرية .

وذكر مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الهزة الأرضية وقعت على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض بمدينة هجدك -التي تشهد مختلف مناطقها وقوع هزات أرضية بين الحين والآخر - في محافظة كرمان بجنوب شرق البلاد .



