ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أستراليا تنضم إلى بريطانيا ضد الهجمات الإلكترونية الروسية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 01:47 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت أستراليا عن انضمامها إلى المملكة المتحدة في اتهامها لأجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية
بشن هجمات إلكترونية ضد مؤسسات سياسية ورياضية وشركات ووسائل إعلام من حول العالم.

ووصف رئيس الوزراء سكوت موريسون ووزيرة الخارجية ماريس باين - في بيان أوردته قناة ( الحرة ) الأمريكية - التدخل الروسي بأنه أمر"غير مقبول" لحد قولهما .

وقالت الحكومة الأسترالية : إن " الجيش الروسي وذراعه الاستخباراتي - أجهزة الاستخبارات العسكرية الروسية - مسؤول عن هذا النوع من النشاط المعلوماتي الخبيث " ، موضحة أنه رغم عدم تأثر استراليا بتلك الهجمات بشكل كبير، فإن سلوك موسكو أظهر تجاهل كامل للاتفاقات التي ساهمت في التفاوض من أجلها .

وأوضحت أن المجتمع الدولي بما فيه روسيا اتفق على أن القانون الدولي وتقاليد سلوك الدول المسؤولة ينطبق على الأمن المعلوماتي ، لافتا إلى أنه تم التوصل إلى استنتاجات استنادا إلى توصيات من وكالات الاستخبارات الاسترالية ومشاورات مع شركاء وحلفاء .

وكانت وزارة العدل الأمريكية اتهمت - في وقت سابق - الاستخبارات العسكرية الروسية بإجراء العديد من عمليات القرصنة في الولايات المتحدة وحول العالم.

ترشيحاتنا

أكبر 5 عمليات سرقة في التاريخ.. اثنان منها في العراق.. صور

وفد أمني أمريكي رفيع يتفقد مطار القاهرة استعدادا لوصول ميلانيا ترامب

لجنة حصر الأموال تكشف قيمة التبرعات المقدمة لـ الأهلي وترصد 22 ملاحظة

ننشر قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر كاملة.. مستند

كشكول الجمسي .. كيف نجح آخر وزراء حربية مصر في خداع إسرائيل

بعد إعلان إصابته بالسرطان.. عمرو محمود ياسين يوجه رسالة مؤثرة لـ فاروق الفيشاوي

حكاية أغنية عن حرب أكتوبر بدأت بخناقة وانتهت بتصويرها بالأفرول الميري

نجم الزمالك فرجاني ساسي يهدد باعتزال اللعب دوليا

فتاة تنجو من الخطف بورقة منديل

الداخلية تحبط محاولة هجرة غير شرعية بالإسكندرية

رسالة مؤثرة من آيتن عامر لـ فاروق الفيشاوي بعد إصابته بالسرطان

خامنئي يكشف سر خوف ترامب من النظام الإيراني

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

فيديو

البحيري يستعرض أبرز محاور مؤتمر المفاصل الصناعية بطب عين شمس.. فيديو
البحيري: لين العظام يختلف من طفل إلى آخر.. فيديو
شاهد.. السيسى يضع إكليل الزهور على قبر السادات
مليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية .. فيديو
الكهرباء:54 مليار لتطوير شبكات الجهد العالى و25 للتوزيع..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟