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الفقي: توقعات بارتفاع معدل النمو في مصر إلى 2.8% بنهاية العام.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:44 م
صدى البلد
فاطمة رضا
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير صندوق النقد الدولي سابقًا، إن البنك يقوم بمتابعة دورية للأداء الاقتصادي لدول الشرق الأوسط الاقتصادي، ومنها مصر، وقياس معدلات النمو، موضحا أن معدلات النمو لهذه الدول ارتفعت 1.4% خلال الفترة الأخيرة، ومن المنتظر زيادتها إلى 2.8% مع نهاية العام الحالي.

وأضاف "الفقي" في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم الخميس، أن الصندوق أشاد بارتفاع النمو في مصر إلى 5.3% مع توقعات بزيادته إلى 5.8% بحلول 2020، وهي نسبة ضعف معدل النمو الحقيقي للمتوسط في منطقة شمال أفريقيا.

وأوضح أن مؤشرات تدل على تحسن الوضع الاقتصادي بمصر كثيرا، حيث انخفض التضخم وضبطت الموازنة العامة وغيرها، لافتًأ إلى أننا مازلنا بحاجة إلى مزيد من الجهد لإستهداف معدل التضخم واحتواء الدين العام.

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