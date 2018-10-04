تعرف على الأمسيات الدينية ومواعيدها بالأقصر

اعتمد الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، الأمسيات الدينية التي تنظمها إدارة أوقاف بندر الأقصر بقيادة الشيخ محمد زكي يونس مدير الإدارة وذلك في إطار تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



بتكثيف الأنشطة الدعوية ونشر الفكر الوسطي المستنير حيث ستعقد اليوم الخميس، أمسيات دينية بـ14 مسجدا من مساجد الإدارة يحاضر بها 40 إماما وخطيبا وقارئا من المتميزين.



ومن المقرر أن يتم تكرار هذه الأمسيات خلال الفترة المقبلة لتناول الموضوعات التي يحتاجها المجتمع المصري وما يمس الأمور الحياتية ويزيد لدى المواطنين الوعي الديني والثقافي والوطني.