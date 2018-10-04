وزير الاستثمار تبحث دعم التعاون مع البنك الإسلامي للتنمية

تفقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، صباح اليوم الخميس، مقر مسرعة الأعمال "فلك"، التابعة لمبادرة "فكرتك شركتك"، والتى أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لدعم الشركات الناشئة، بحضور الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال.



واستمعت الوزيرة ورئيس مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إلى شرح كل من الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس شركة مصر لريادة الأعمال، يوسف السماع، الرئيس التنفيذي لمسرعة الاعمال "فلك" عن مبادرة فكرتك شركتك ومسرعة الأعمال "فلك" والتى تهدف لتمكين الجيل القادم من رواد الأعمال المصريين.



ويوفر برنامج تسريع الأعمال على مدى أربعة أشهر لأصحاب مشاريع التمويل والإرشاد والتدريب والدعم الشامل، بالإضافة إلى أنها مجهزة بالأدوات والموارد اللازمة لتعزيز نماذج الأعمال ولصقل المهارات فى تنظيم المشاريع، من أجل المنافسة فى الاقتصاد العالمى، وتعد "فلك" هى أكبر مسرع للأعمال فى الشرق الأوسط وإفريقيا، وتهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز ريادى فى المنطقة، ويمكن للمتقدمين التقديم من خلال موقع www.falakstartups.com.



وقالت "سحر"، إن القيادة السياسية في مصر تضع أولوية للاستثمار في العنصر البشرى، لأن الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيساهم فى زيادة النمو، ولذلك عملت الوزارة على تنفيذ هذه التكليفات بالاستثمار في دعم رواد الاعمال والشركات الناشئة وفي اطار ما نص عليه قانون الاستثمار من دعم ريادة الأعمال، داعية رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية إلى دعم مشروعات الشباب، من خلال صندوق العلوم والتكنولوجيا والابتكار الجديد والذي أطلقه البنك الاسلامى للتنمية، خلال الاجتماع السنوي الـ43 بهدف دعم المبادرات العلمية والتكنولوجية والابتكارات والمؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى الدول الاعضاء بالبنك، وذلك فى اطار التركيز على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد في تحقيق آمال وتطلعات الشباب.



وأشاد الدكتور بندر حجار، رئيس مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، بمبادرة فكرتك شركتك لدعم الشركات الناشئة، ودور مسرعة الأعمال "فلك" فى دعم رواد الاعمال المصريين، مشيرا إلى أن مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، انشئت إدارة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وأطلقت من خلالها برامج لدعم الدول الأعضاء فى بناء منظومة متكاملة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار ومساعدة المبدعين، ومن خلال هذه المنصة تتم الدعوة لتقديم المبادرات وربط المبدعين بالمستثمرين ونقل التكنولوجيا وتبادل الأفكار



ولفت إلى أن البنك قد أنشأ ضمن هذا الإطار صندوقا لدعم المبدعين فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار بقيمة 500 مليون دولار، ومن خلال المنصة والصندوق سيتتم بلورة فرص الاستفادة من خدماته فى دعم المبتكرين المصريين والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وربطها بدول اخرى عضوة فى البنك فى مجالى العلوم والتكنولوجيا.



وذكر أن مصر من أهم الدول المستفيدة من مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، حيث دعم البنك مصر بنحو 16.7 مليار دولا امريكى، منهم 2.5 مليار دولار مساهمات لدعم 60 مشروع فى شتى مجالات التنمية، ونحو 8.9 مليار دولار لدعم التجارة الخارجية، و368 مليون دولار خصصت لدعم وتنمية القطاع الخاص فى مصر، كما أن المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات ساهمت بنحو 4.9 مليار دولار فى مجالات دعم التأمين وائتمان الصادرات.



وأكد الدكتور شهاب مرزبان، رئيس مجلس إدارة شركة مصر لريادة الأعمال، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى كان لديها رؤية واضحة في دعم شركات ريادة الأعمال نظرا لدورها في النمو الاقتصادى، وعلى هذا الأساس تم إنشاء مبادرة "فكرتك شركتك"، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بتأسيس أول مركز لرواد الأعمال داخل مقر الوزارة، والذي يساهم في تقديم الخدمات المتكاملة للشركات الناشئة.