المصري راحة سلبية اليوم ويبدأ الاستعداد للمقاولون غدا

قرر الكابتن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يوم واحد عقب نهاية مباراة أمس الأربعاء، أمام ضيفه فيتا كلوب الكونغولي في ذهاب الدور نصف النهائي من النسخة الخامسة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



وقرر العميد أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدٍ "الجمعة" على الاستاد، وذلك استعدادًا لمباراة الفريق بالجولة العاشرة من الدوري والتي تجمعه بنظيره المقاولون العرب والتي لم تصل إلى إدارة المصري حتى كتابة هذه السطور أية مخاطبات رسمية من الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن تأجيلها عن موعدها المقرر في السادسة مساء الأحد المقبل.