الحكومة: إنشاء مكتب إقليمي للبنك الإسلامي للتنمية يخدم 6 دول

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، إن توقيع اتفاقية إنشاء مكتب إقليمي لريادة الأعمال في افريقيا للبنك الإسلامي للتنمية.



وأضافت الوزيرة ، في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء على هامش توقيع الاتفاقية الذي شهدها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ان هذا المقر سوف يقدم خدمات لـ ٦ دول بالإضافة لمصر.



وأشارت نصر، إلى أنها قامت بالتفاوض لمدة عامين لتأسيس المكتب، مشيرة إلى أن اختيار البنك لمصر يعد من أهم الأشياء لدينا مؤكدة ان البنك يعد أهم وأكبر الصناديق التمويلية لمصر وأفريقيا.



وأضافت أن هناك دعما من البنك لمصر لجميع القطاعات منها الكهرباء والبترول ودعم المواد البترولية والتموينية.