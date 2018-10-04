توسيع مهام الحايك وعبدالمتعال في MBC.. وإطلاق قناة فارسية

أكدت مصادر بمجموعة إم بي سي، أن المجموعة استقرت على ملامح خطتها الرامية نحو التوسع في حجم الأعمال بالوطن العربي وشمال إفريقيا وذلك من خلال تغييرات على مستوى المدراء بالمجموعة.





وأسندت المجموعة تكليفات جديدة لمازن حايك المتحدث الإعلامي باسم المجموعة، حيث من المقرر أن يتولى كيانا جديدا يحمل اسم MBC Foundation يضم عددا من المشروعات أهمها تأسيس MBC Academy لتدريب الكوادر الإعلامية العربية.





كما يتولى الحايك أيضا مسؤولية مؤسسة MBC الأمل، وجميع الأنشطة المتعلقة بالسُمعة والمسؤولية المؤسسية والمجتمعية بجانب مهامه في إدارة العلاقات العامة للمجموعة.





كما قررت مجموعة MBC توسيع مهام الإعلامي محمد عبدالمتعال مدير عام قنوات «MBC مصر»، حيث أنه من المقرر أن يتولى إدارة عمليات المجموعة في شمال أفريقيا.



