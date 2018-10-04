4 وزراء يشهدون مؤتمر الإعلان عن ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، فعاليات مؤتمر الإعلان عن ملتقى "سانت كاترين للسلام العالمى" المقرر إقامته تحت شعار :"هنا نصلي معا" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال الفترة 18-19 أكتوبر الجارى.





حضر اللقاء الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وأسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، ومجموعة من رجال الأعمال ورعاة الملتقى.





افتتح المؤتمر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بحديثه عن فعاليات الملتقى وبرنامجه والدول المشاركة وممثليها من كافة دول العالم ورجال الأعمال فى إفريقي وأوروبا والمتخصصين فى مجال السياحة العلاجية والدينية.





وقال محافظ جنوب سيناء :"إنه لمن دواعى الشرف أن يتم وضع ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى مدى أهمية الملتقى الذي يتم تنظيمه للعام الرابع وكان يطلق عليه سابقًا ملتقى الأديان، وهذا العام يأتى بعنوان ملتقى السلام العالمى، وسيتم من خلاله توجيه رسالة سلام للعالم فى منطقة السلام بمدينة سانت كاترين الذى نجد فيه الدير والجامع والشجرة المباركة.





كما أوضح أهمية الملتقى فى التأكيد على الأمن والأمان الذى تتمتع به مصر، لافتا إلى التطور الذى يُجرى خلال الآونة الراهنة فى شبكة الطرق بشرم الشيخ، وكذا طريق دهب سانت كاترين .





وكشف المحافظ عن الفعاليات التى يشهدها ملتقى سانت كاترين للسلام العالمى والذى يبدأ يوم الخميس 18 أكتوبر بافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية والرسومات المعبرة عن السلام، ومعرض تراث بدوى، والأعشاب الطبية الموجودة بسانت كاترين، ومركز للزوار للتعرف على البيئة بسانت كاترين، كما يتم إقامة حفل كبير مساء اليوم الأول بمشاركة مجموعة من الفرق الفنية، يليه مؤتمر صحفى، مشيرا إلى أن ثانى أيام الملتقى سيشهد إقامة سباق للهجن صباحًا، يليه صلاة الجمعة بمسجد الوادى المقدس، وفى نفس التوقيت ستكون صلاة الإخوة المسيحيين فى دير سانت كاترين، وعقب صلاة الجمعة سيتم التوجه إلى دير سانت كاترين لزيارة الأماكن المقدسة.





وفى كلمته، تقدم وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير إلى محافظ جنوب سيناء على جهوده في وضع المحافظة على الساحة العالمية، وإرساله رسالة السلام من شرم الشيخ، لافتًا إلى أهمية التعرف على المعالم الأثرية الكبيرة التى تتمتع بها سانت كاترين.





وأكد الدكتور أشرف صبحي أن الملتقى يؤكد أن مصر تفتح ذراعيها للجميع لنشر السلام، كاشفًا عن دعم الوزارة لملتقى سانت كاترين للسلام العالمى من خلال تقديم دعم مادى لتنفيذ الملتقى، ومشاركة مجموعة من الشباب من مختلف المحافظات، وكذا الشباب المشاركين فى بينالى الشباب العربي الذى أقيم مؤخرا وذلك بمجموعة من اللوحات والرسومات المعبرة عن السلام، بالإضافة إلى مشاركة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة فى الحفل الفني المقام فى اليوم الأول حيث سيقدم أعضاء الأوكسترا مجموعة من الأناشيد الدينية والترانيم.









ومن جانبه، أوضح وزير الأوقاف أن جنوب سيناء تعكس مفهوم السياحة المتكاملة فهى تتنوع ما بين سياحة علاجية وترفيهية ودينية وتراثية، مشيرا أن الملتقى يؤكد على السياحة الدينية، ويعد بداية للانتقال من المحلية إلى العالمية، ونجهز بيانًا بعنوان "رسالة سلام للعالم" من سانت كاترين للتأكيد على سلام الأديان والتعايش السلمي، معربًا أن يكون الملتقى محط أنظار العالم كله فى رسالة السلام.



