بعد إعلانه إصابته بالسرطان.. نجوم الفن يؤازرون فاروق الفيشاوي.. بنحبك وهتنتصر على المرض

كاملة أبو ذكري تعبر عن صدمتها من إصابة الفيشاوي بالسرطان

رشا مهدي: هتفضل بطل وهتهزم المرض الخبيث

أيمن بهجت قمر وعمرو محمود ياسين: فاروق الفيشاوي من أرجل الناس

محمد عادل إما

مصطفى شعبان

رشا مهدي

أيمن بهجت قمر

نيشان

غرد الإعلامي اللبناني نيشان بـ"تويتر" قائلا: "النجم فاروق الفيشاري يعلن إصابته بمرض السرطان، سلامة قلبك والله يشفيك ويشفي كلّ مريض".

آيتن عامر

ندى بسيوني

ووجهت ندى بسيوني رسالة للفيشاوي قائلة: "تمنياتي بالشفاء العاجل للفنان #فاروق_الفيشاوي اسأل الله أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما.. سينتصر بإذن الله".







كاملة أبو ذكري

عمرو محمود ياسين

بين المشاعر المليئة بالدعم والحب والشعور بالصدمة، أعرب نجوم الفن عن حبهم الكبير للنجم فاروق الفيشاوي الذي أعلن إصابته بمرض السرطان خلال حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية لدول حوض البحر المتوسط في دورته الـ34 والذي تم تكريمه عن مشواره الفني، مؤكدا أنه سينتصر على المرض وسيكون أول الحاضرين للدورة القادمة من مهرجان الإسكندرية.ونرصد لكم أبرز رسائل نجوم الفن للنجم الكبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي:كتب عبر موقع التدوين الاجتماعي "تويتر": "بحبك جدًا.. ربنا يشفيك ويشفى كل مرضانا.. إنت قوي وقدها..".نشر صورة للفيشاوي وعلق قائلا: "بطل كالعادة يا #فاروق_الفيشاوي إن شاء الله تهزمه، بحبك".وجهت الفنانة رشا مهدي رسالة مؤثرة للفنان الكبير قائلة: "فاروق الفيشاوى من يوم ما وعينا وإحنا عرفناك بطل.. هتفضل بطل وهتهزم المرض الخبيث وهتنتصر بإذن الله بنحبك وقلوبنا معاك ربنا معاك ويقويك".أما الشاعر أيمن بجهت قمر، فكشف عن الدور المهم الذي قام به الفيشاوي على المستوى الشخصي والمهني قائلا: "فاروق الفيشاوي من أرجل الناس اللي قابلتهم في بيت أبويا، وبعد وفاة أبويا كان من القليلين جدا اللي بيسألوا عليا ورعاني وأخد بإيدي في بداياتي وآمن بيا".وأضاف: "ألف ألف سلامة عليك يا حبيبي وربنا يديلك على قد قلبك الطيب النضيف وعلى قد جدعنتك وطول عمرك قوي وهتعدي منها وهتشوف".أكدت الفنانة آيتن عامر ثقتها في قوة الفنان الكبير فاروق الفيشاوي في تجاوز أزمته الصحية بعد إعلانه إصابته بمرض السرطان.وغردت "عامر" عبر حسابها الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي: "قوى وهتقدر تحارب ربنا يقف جمبك ويعافيك".عبرت المخرجة كاملة أبو ذكرى عن صدمتها بعد علمها بإصابة النجم فاروق الفيشاوي بالسرطان، إذ كتبت منذ من خلال حسابها على "فيس بوك": "بحبك يا أستاذ فاروق اشتغلت معاك من وأنا عندي ١٦ سنة ربنا يشفيك يا حبيبي يا أطيب قلب وأخف دم وأخويا وزميلي وصديقي.. ربنا يبعد عنك الألم والعذاب ويشفيك بإذن الله".وقال عمرو محمود ياسين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الحقيقه أنه خبر مؤلم جدا بالنسبة لي وبالنسبة لكل أسرتي، أكيد أني أعرف أن الفنان فاروق الفيشاوي مريض بالسرطان، الفكرة مش إن الأستاذ فاروق فنان وخلاص، الفكرة إن الأستاذ فاروق الفيشاوي مافيش حد يعرفه شخصيا إلا ويعشقه ويحترمه، ويكن له كل الحب، لأن الأستاذ فاروق من أجدع وأرجل الناس اللي ممكن تشوفها وله مواقف لا يمكن أنساها، ومش معايا أنا بس، أكيد مع ناس كتير".وأضاف: "فاروق الفيشاوي يعني الرجولة والجدعنة، أدعو الله أن يشفيه شفاء تاما وأن يطيل في عمره ويعطيه القدرة على مقاومة هذا المرض اللعين".