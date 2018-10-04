ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: نشاط برلمانى مكثف لنواب الحزب بعد فوزهم برئاسة اللجان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:22 م
أعضاء مستقبل وطن
أعضاء مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان
هنّأ القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي عن حزب مستقبل وطن بالجيزة، نواب الحزب الفائزين بانتخابات رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان ، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والرئيس الجديد للجنة الشباب والرياضة بالمجلس، فضلا عن فوز النائب علاء والي أمين الحزب بالجيزة برئاسة لجنة الإسكان.

كما وجه مرعي في بيان له، التهنئة إلى الدكتور عبدالهادي القصبي نائب الحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية (ائتلاف دعم مصر) على فوزه برئاسة لجنة التضامن بالتزكية واحتفاظه بالمنصب للمرة الرابعة على التوالي منذ انعقاد البرلمان، مؤكدا أن التهنئة موصولة للنائب علاء عابد أمين عام الحزب لفوزه برئاسة لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد سمير الرئيس الجديد للجنة الاقتصادية. 

وأكد أن دور الانعقاد الحالي والأخير سيشهد طفرة ملحوظة وتغيير جذري على الجانب التشريعي والرقابي في مختلف المجالات، نظرا لتوسع نشاط الحزب وتحركاته تحت القبة حتى أصبح يغطي كافة الأصعدة سواء الاقتصادية أو الشبابية بجانب حقوق الإنسان والتضامن.

وأشار إلى أن الفوز الساحق الذي حققه مستقبل وطن داخل اللجان البرلمانية يأتي تتويجا لنجاحات الحزب الأخيرة في المشهد السياسي وآخرها الفوز في انتخابات ائتلاف دعم مصر وحصد أغلب مقاعد المكتب السياسي داخل الائتلاف، بالتزامن مع التوسع في أنشطة وفعاليات الحزب الخدمية على أرض الواقع وإطلاق العديد من القوافل الطبية ومبادرات التوظيف.

ترشيحاتنا

صدمة جمهور فاروق الفيشاوي بعد إعلان إصابته بالسرطان.. حزن ودعاء بالشفاء على تويتر

نجم هجوم ليفربول تطارده هواجس الإصابة بـ العمى بسبب مدافع توتنهام

أقوى رد من السفير السعودي في أنقرة على اختفاء خاشقجي

ننشر قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر كاملة.. مستند

كواليس الساعات الأخيرة في حياة الأنبا بيشوي

موعد مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ32 من كأس مصر

تغييرات بالجهاز الفني للإسماعيلي بعد التعاقد مع فييرا

أبرزها السرطان.. 6 أمراض يسببها اللانشون

خطة النواب تطالب باستغلال 500 ألف وحدة سكنية مغلقة

أبطال نصر أكتوبر يتحدثون لـ «صدى البلد»..ممدوح عطية: قمنا بطلاء القوارب وملابس الجنود بمواد ضد الحرائق..محمد عباس: قمنا بأكبر تمهيد نيراني في العالم في 6 أكتوبر..أحمد حسين: الدرس كان قاسيا على إسرائيل

تهديد رسمي باستبعاد الملاكمة من أولمبياد طوكيو 2020

الأمم المتحدة تكشف عن مفاجأة حول أسعار الغذاء وإنتاج القمح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الصناعة ونائب وزير التعليم يفتتحان مدرسة التميز الفنية بالسيدة زينب .. فيديووصور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

أسعار خيالية لإطلالات المشاهير فى سبتمبر.. شيرين تتفوق على ميلانيا ترامب .. صور

10 أفكار لدمج اللون البترولي في ديكورات المنزل ..صور

فيديو

محافظة أسوان والمحاربين القدماء ينظمان رحلة ترفيهية لأسر الشهداء.. فيديو وصور
الكهرباء: تركيب 5.8 مليون عداد مسبوق الدفع على مستوى الجمهورية.. فيديو
البحيري يستعرض أبرز محاور مؤتمر المفاصل الصناعية بطب عين شمس.. فيديو
البحيري: لين العظام يختلف من طفل إلى آخر.. فيديو
الآلاف يودعون قداسة الأنبا بيشوي بدير القديسة دميانة..فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟