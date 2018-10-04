قيادي بمستقبل وطن: نشاط برلمانى مكثف لنواب الحزب بعد فوزهم برئاسة اللجان

هنّأ القبطان أحمد مرعي، أمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي عن حزب مستقبل وطن بالجيزة، نواب الحزب الفائزين بانتخابات رئاسة اللجان النوعية بالبرلمان ، وعلى رأسهم المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والرئيس الجديد للجنة الشباب والرياضة بالمجلس، فضلا عن فوز النائب علاء والي أمين الحزب بالجيزة برئاسة لجنة الإسكان.





كما وجه مرعي في بيان له، التهنئة إلى الدكتور عبدالهادي القصبي نائب الحزب وزعيم الأغلبية البرلمانية (ائتلاف دعم مصر) على فوزه برئاسة لجنة التضامن بالتزكية واحتفاظه بالمنصب للمرة الرابعة على التوالي منذ انعقاد البرلمان، مؤكدا أن التهنئة موصولة للنائب علاء عابد أمين عام الحزب لفوزه برئاسة لجنة حقوق الإنسان، والنائب أحمد سمير الرئيس الجديد للجنة الاقتصادية.





وأكد أن دور الانعقاد الحالي والأخير سيشهد طفرة ملحوظة وتغيير جذري على الجانب التشريعي والرقابي في مختلف المجالات، نظرا لتوسع نشاط الحزب وتحركاته تحت القبة حتى أصبح يغطي كافة الأصعدة سواء الاقتصادية أو الشبابية بجانب حقوق الإنسان والتضامن.



