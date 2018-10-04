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برلمان

طارق رضوان يطالب باستحداث وزارة للشئون الأفريقية

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:16 م
النائب طارق رضوان
النائب طارق رضوان
فريدة محمد
قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان، إن القيادة السياسية تولى ملف أفريقيا اهتماما خاصا، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل خلال الفترة القادمة، على توطيد العلاقات من خلال الدبلوماسية الشعبية بالتوازى مع التحركات الرسمية الحكومية، خاصة في ضوء ترؤس مصر للقمة الأفريقية بداية من يناير ٢٠١٩.

وكشف رضوان عن رغبته فى استحداث وزارة جديدة للشئون الأفريقية، تعمل على استعادة دور مصر الريادي الذي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى استعادة جزء كبير منه، من خلال الزيارات إلى الدول الأفريقية واستضافة الزعماء الأفارقة.

وأضاف النائب أنه سيتم تحديد لقاء مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لعرض الفكرة ودراسة طريقة تنفيذها.

وأكد رضوان أن لجنة الشئون الأفريقية لن تتوانى عن تقديم الدعم للحكومة فى هذا الملف، مشيرا إلى تنظيم العديد من الزيارات لبرلمانات الدول الأفريقية ودعوتهم لزيارة مصر.

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