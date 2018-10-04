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أخبار البلد

سفير مصر ببيروت يؤكد حرص الدولة المصرية على تطويرالعلاقات الثنائية مع لبنان

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:17 م
سفير مصر لدى لبنان
سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري
أ ش أ
أكد سفير مصر لدى لبنان نزيه النجاري، حرص القيادة السياسية المصرية على تطوير العلاقات المصرية - اللبنانية وتعزيزها في جميع المجالات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير النجاري عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم، الخميس، بقصر بعبدا الجمهوري.

وأشار إلى أن مصر مهتمة بالأوضاع داخل لبنان، خاصة في ما يتعلق بالإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لمواجهة تحديات المرحلة المقبلة.

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