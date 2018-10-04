وقف معاش الضمان الاجتماعى لـ 30 ألف أسرة بقنا.. فيديو

معاناة شديدة وضرر فادح لحق بفئة كبيرة تضم الأرامل والمطلقات وكبار السن، جراء قرار متسرع لوزارة التضامن الاجتماعى، دون دراسة لعواقب الأمر على هذه الفئة التي لا تملك من حطام الدنيا سوى الجنيهات الهزيلة التى يتقاضونها من التضامن، وتكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية ومقابل الأدوية التى يحتاجها من فى أعمارهم أو ظروفهم.



وقالت خضره محمد على، إحدى المتضررات، إنها فوجئت بوقف المعاش الذى اعتمد عليه وأسرتي المكونة من طفلين دون سابق إنذار، رغم أن كافة الأوراق تثبت أننى أرمله وأعول أبناء ولا يوجد مصدر دخل آخر أتعايش منه، وكلما أتوجه إلى مكتب البريد يخبروننى بأن المعاش متوقف ولابد من تحديث بياناتى مرة أخرى، رغم أن كل البيانات موجودة ومسجلة فى مكتب التضامن الاجتماعى وحالتى لا تحتاج لأوراق أخرى تثبت أحقيتى.



وأشار عبدالناصر حسين، متضرر مسن، إلى أن المعاش بالنسبة له هو المصدر الوحيد الذي ينفق منه على نفسه، خاصة أن ظروفه الصحية وسنه لا يمكنه من العمل فى أى مكان، إضافة إلى أن المبلغ الذى يتقاضاه لا يزيد عن 400 جنيه وهو ما يكفى بالكاد الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وقد تلتهمه الأدوية التى لا يمكن الاستغناء عنها شهريًا.



يطالب حسن عبدالرحيم" من ذوى الاحتياجات الخاصة"، بإعادة صرف المستحقات بشكل عاجل للمتضررين رحمة بظروفهم المعيشية، أو صرف المعاش الشهرى بجانب البدء فى اجراءات التحديث المطلوبة، حيث أن الكشف الطبى فى القومسيون يستغرق شهور فى بعض الأحيان وهى فترات لا يستطيع تحملها أصحاب هذه المعاشات الهزيلة.



فيما قالت انتصار عليو محمد "أمين المرأة بحزب ثورة مصر"، إنها تقدمت باستغاثة لوزيرة التضامن الاجتماعى ومحافظ قنا ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى، لبحث استغاثة آلاف المواطنين البسطاء من مستفيدى الضمان الاجتماعى، الذين تم وقف معاشهم دون سبب واضح، لأن كل المستفيدين من هذا المعاش فئات تستحق فعلًا فمنهم كبار السن والمطلقات والأرامل وأصحاب الأمراض، ولا يصح أن تتخلى الدولة عن دورها فى رعاية ودعم هذه الفئات، كما أن توقيت وقف المعاش جاء مع فترة دخول المدارس وهى فترة يكون فيها كل الفئات فى أشد الاحتياج للأموال.



و أضافت عليو، أن القرار ألحق الضرر بحوالى 30 ألف أسرة على مستوى المحافظة للشهر الثانى على التوالى، مع فئة لا يوجد لها أى مصدر دخل بديل يعينهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية التى لا يكفيها هذا المبلغ الهزيل، و أتمنى أن تتدخل وزير التضامن بشكل عاجل لإنقاذ هذه الفئة التى يسكن الكثير منها فى عشش ومنازل متهالكة مع رد المبالغ بأثر رجعى كتعويض عن الضرر الفادح الذى لحق بهم.



من جانبه قال حسين الباز- وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، إن معاش الضمان الاجتماعى بدأ العمل به عام 1977 لم لا يوجد لهم غطاء تأمينى، وخل هذه الفترة لم تطرأ أى عمليات تنقية على المستفيدين من هذا المعاش، وكان لوزارة التضامن رأى فى توحيد برامج الحماية وتنقية كشوف المستفيدين لمن تحسنت ظروفه للأفضل، مع تحقيق استفادة أكبر و أفضل للمحتاجين فعليًا، و تحويل من تنطبق عليهم شروط تكافل وكرامة إلى هذا البرنامج الذى يحقق استفادة أعظم لهم مع صرف كافة المستحقات المجمدة.



وتابع: " فعلى سبيل المثال يحصل المستفيد بمعاش الضمان على 450 كحد أقصى، فى حين يحصل نفس المستفيد على ضعف المبلغ حال وجود شريك" زوجه- أطفال"، وبناءًا على ذلك تم وقف العمل لحين استكمال الإجراءات اللازمة التى من ضمنها الفحص الطبى فى القومسيون، لكن كانت المشكلة الأكبر فى عدم استيعاب اللجان الطبية المتخصصة لأعداد المتقدمين، حيث يتم استيعاب حوالى 600 حالة أسبوعيًا، ووصلت قوائم إلى منتصف 2019".



وأضاف الباز، أن عدد المتضررين المستفيدين من معاش الضمان بمحافظة قنا يبلغ 30 ألف مستفيد، لذلك قدمنا تقرير للوزارة بالمشكلة، فتم حل 40 % من المشكلة حتى الآن وجارى حل باقى المشكلات، إضافة إلى أن المبالغ المتجمدة التى تم وقف صرفها سوف يتم صرفها فور استكمال الإجراءات والأوراق اللازمة.