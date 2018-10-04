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محافظات

الشباب والرياضة بالغربية تنظم احتفالية في ذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:18 م
ذكرى انتصارات أكتوبر
ذكرى انتصارات أكتوبر
أحمد على
تنظم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، اللواء هشام السعيد محافظ الغربية يوم الأحد القادم في العاشرة صباحا أمام النصب التذكاري للشهداء بإستاد طنطا الرياضي إحتفالية كبري بمناسبة الذكري 45 لإنتصارات السادس من أكتوبر 1973،ذكري إحتفالات العيد القومي لمحافظة الغربية في السابع من أكتوبر الذي يوافق ذكري انتصار شعب الغربية علي الحمله الفرنسية عام 1798،مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي. 

قال محمد إسماعيل وكيل وزارة الشباب والرياضه بالغربية، بأن مديرية الشباب والرياضة بدأت إستعداتها إبتداء من يومي الجمعه والسبت القادمين بإقامة شاشه كبيرة أمام إستاد طنطا الرياضي تعرض علي مدار يومي الخامس والسادس من أكتوبر أفلام وثائقية عن حرب أكتوبر،تزيين إستاد طنطا الرياضي بالأعلام ،تعميم الأحتفالات يوم السادس من أكتوبر بجميع مراكز شباب وأندية المحافظه وعددهم 281مركز شباب ،42نادي رياضي بتعليق اعلام مصر علي أسوار المراكز والأندية وإذاعة الأغاني الوطنية وإقامة ندوات ومسابقات متنوعه وتكريم أبطال حرب أكتوبر القدامى وتخليد ذكراهم .

من جانبه أعلن "إسماعيل"عن البرنامج التفصيلي للاحتفالية المحدد لها يوم الأحد القادم الموافق السابع من أكتوبر بحضور محافظ الغربية اللواء هشام السعيد،اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية، اللواء هشام شادي السكرتير العام،العقيد إيهاب غرابه المستشار العسكري، المهندس فتحي الفقي رئيس مركز ومدينة طنطا وبالتعاون مع مديرية أمن الغربية،رئاسة مركز ومدينة طنطا والتربية والتعليم،بداية من طابور العرض،عرض أفراد ومركبات الشرطه والإسعاف،عرض مديرية الشباب والرياضه بمشاركة حملة الأعلام،فريق الجمباز،التنورة والفنون الشعبية، عرض مديرية التربية والتعليم،عرض عربات الزهور للمراكز والأحياء ،عزف السلام الوطني.

اكد "اسماعيل" أن هناك مسيرة يعرضها أعضاء برلماني الطلائع والشباب خلال الاحتفالية بمشاركة 200 شاب وفتاة من مراكز الشباب تحت شعار"أكتوبر …قصص وعبر" وخلالها يتم وضع إكليل من الزهور علي قبر الجندي المجهول،بعدها لقاء حواري مفتوح بقاعة مؤتمرات مديرية الشباب والرياضة بحضور القيادات التنفيذية ورموز حرب أكتوبر،تكريما لأسر الشهداء وشهداء قواتنا المسلحه خلال محاربتها للإرهاب.

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