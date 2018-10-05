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برلمان

اتصالات البرلمان: ندرس آلية لتنفيذ قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:01 ص
الجريمة الالكترونية
الجريمة الالكترونية
القسم السياسي
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تحمل على عاتقها عبئا كبيرا من التشريعات والقوانين التى من بينها قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، الذي ستعمل اللجنة على متابعة تنفيذها على أرض الواقع وليس الاكتفاء بصدوره.

وأضاف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولجيا المعلومات، في تصرحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تم التواصل مع وزير الاتصالات وذلك لعقد لقاء قادم يجمع بينهم خلال الأسبوع القادم، وذلك لدراسة ومتابعة تنفيذ مشروع مكافحة الجريمة الإلكترونية.

وعبر "بدوي"، عن استيائه بسبب انتشار صفحات من شأنها نشر الشائعات والأكاذيب التي لا حصر لها والتحريض على العنف والعمل على نشر حالة من الإحباط بين أفراد المجتمع والذي يؤدي للوصول إلى مرحلة غير جيدة من شأنها تعيق تقدم المجتمع.

وتابع أن هذا القانون سوف يقلل من انتشار هذه الصفحات لكن لن يمنعها نهائيا، نظرا لكثرة عددها داخل وخارج البلاد، وعن أهم وأبرز القوانين التي ستناقشها اللجنة خلال الفترة القادمة، أشار النائب إلى قانون حرية تداول المعلومات، الذي يعمل على إتاحة أكبر قدر من المعلومات، فضلا عن قانون حماية البيانات الشخصية وذلك بجانب قانون مكافحة الجرائم الالكترونية.

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