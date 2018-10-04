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اقتصاد

البترول: 5.5 مليار دولار لاستكمال تنمية حقل ظهر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:24 م
صدى البلد
مايكل عياد
بلغت جملة الاستثمارات التى تم ضخها حتى الآن لتنمية وتطوير حقل ظهر نحو 11 مليار دولار، كما تقرر تخصيص ما يقرب من 5.5 مليار دولار لاستكمال برامج وعمليات التنمية بما فيها استخراج الغاز الطبيعى ووصوله إلى المحطات وخطوط الإنتاج.

وكشفت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية فى تصريحات لـ "صدى البلد" عن تسارع وتيرة إنتاج حقل ظهر، بالتعاون مع الشريك الأجنبي "شركة إيني الإيطالية"، وذلك على صعيد الإنتاج والاستثمارات والوقت.

وأوضح المصادر أن معدل استثمارات المشروع ارتفعت لتصل إلى 16 مليار دولار بنهاية عمر المشروع، بعد أن كان مخصص لها 12 مليار دولار في البداية.

أوضحت المصادر أن معدل الإنتاج بحقل ظهر سوف يصل إلى 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا خلال 2019، بعد أن كان مستهدف إنتاج 2.7 مليار فقط، موضحا بأن ما يحدث على أرض الواقع يفوق الخيال بمراحل.

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