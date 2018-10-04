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محافظات

خطة سريعة لتطوير محطة تسمين الدواجن بالسويس

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:17 م
اللواء عبد المجيد
اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس
حسن غنيمة
قام اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، بجولة لمحطة إنتاج وتسمين الدواجن بحي الجناين على طريق السويس الإسماعيلية، والتي تشمل 10 عنابر لتربية الدواجن وذلك للوقوف على الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة وتطوير وتشغيل العنابر.

وأشار صقر علي مدير عام الطب البيطري، إلى ضرورة عمل خطة زمنية ودراسة جدوى سريعة لتشغيل العنابر وتدعيمها بالمعدات اللازمة .

ياتي هذا في إطار متابعة تعظيم المشروعات العاملة والاستفادة من الأصول الثابتة بمحافظة السويس وزيادة مواردها بما يعود بالنفع على شعب السويس .

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وسمير سعيد رئيس حي الجناين والدكتورة عزيزة عثمان مدير عام مديرية الطب البيطري .

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