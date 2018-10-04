افتتاح منفذ أمان للسلع الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة .. صور

أعلن العميد أمير الأمير رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه قد تم افتتاح منفذ ( أمان ) للسلع الغذائية التابع لوزارة الداخلية وذلك اطار رفع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط وتضافر كافة الجهود لجميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار .





وأشار رئيس الحى، إلى أن المنفذ لاقى إقبال وتفاعل المواطنين لشراء السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وذلك فى اطار مكافحة غلاء الأسعار والعمل على ضخ كميات اضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق .



