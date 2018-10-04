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محافظات

افتتاح منفذ أمان للسلع الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة .. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:17 م
افتتاح منفذ أمان
افتتاح منفذ أمان للسلع الغذائية
إبراهيم الهوارى
أعلن العميد أمير الأمير رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أنه قد تم افتتاح منفذ ( أمان ) للسلع الغذائية التابع لوزارة الداخلية وذلك اطار رفع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط وتضافر كافة الجهود لجميع أجهزة الدولة من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار .

وأشار رئيس الحى، إلى أن المنفذ لاقى إقبال وتفاعل المواطنين لشراء السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة وذلك فى اطار مكافحة غلاء الأسعار والعمل على ضخ كميات اضافية من كافة السلع بالمنافذ والأسواق .

وقال إن الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية قد وجه بتذليل كافة العقبات أمام افتتاح منافذ السلع الغذائية وذلك من أجل مصلحة المواطن وبيع السلع باسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها فى الاسواق.
افتتاح منفذ أمان للسلع الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة .. صور
افتتاح منفذ أمان للسلع الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة .. صور
افتتاح منفذ أمان للسلع الغذائية بحى شرق شبرا الخيمة .. صور

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