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حوادث

المشدد 3 سنوات لتاجر حاول بيع أقراص مخدرة لقوات الشرطة بأسيوط

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:13 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
إيهاب عمر
"عايز أبيض ولا أحمر"، بهذه الكلمات وقع تاجر الأقراص المخدرة في قبضة ضباط مباحث مركز أسيوط بعد أن توهم أنهم زبائنه وجاءوا لشراء الكيف منه بقرية منقباد وكانت نهايته السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.

وتعود وقائع القضية رقم 14372 جنايات مركز أسيوط إلى أنه في يوم 7 أغسطس الماضي وأثناء قيام النقيب جلال محمد جلال معاون مباحث مركز أسيوط بترأسه دورية أمنية لتفقد الحالة الأمنية ورد إليه اتصال من أحد مصادره السرية بقرية منقباد التابعة لمركز أسيوط يفيد قيام " أحمد . ص . ع " 31 سنة عامل بالاتجار في الأقراص المخدرة متخذا من شارع تاج الدين مقرا لتوزيع الكيف على زبائنه .

وعلى الفور توجه معاون المباحث ومجموعة من الشرطة السرية الى محل البلاغ وقبل وصولهم الى الشارع قاموا بالنزول من سيارة الشرطة واستقلال " توك توك " مستاجر عشوائيا وعند دخولهم الى الشارع تلاحظ لهم تواجد شخص في العقد الثالث من عمره يقف على جانب الشارع وبيده حقيبة جلدية صغيرة الحجم سوداء اللون . وعندما شاهد قوات الشرطة السريه استغش بهم لارتدائهم الجلباب وقام بالترجل نحو التوك توك الذي كانوا يستقلوه وفتح الحقيبة التي كان يحملها واخرج منها شريطين، قائلآ :" أبيض والا أحمر " .

وألقت قوات الشرطة السرية القبض عليه متلبسا بشريطين الحبوب الذين كانا بيده وكذلك الحقيبة التي كانت بيده وبتفتيش الحقيبة عثر بداخلها على 12 شريطا لعقار "الترامادول" المخدر بإجمالي 120 قرصا. 

واسدلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط اوراق القضية برئاسة المستشار سامح سعد طه وعضوية المستشارين عماد فؤاد بشاي وخلف فاروق عبدالحميد وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي بمعاقبة المتهم " أحمد . ص .ع " 31 سنة بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه.

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