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محافظات

استرداد 8400 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:19 م
حملة إزالة مكبرة
حملة إزالة مكبرة
أحمد عبد العزيز
قاد اللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، حملة إزالة مكبرة بمركز ومدينة برج العرب، حيث توجهت الحملة الى مدخل مدينة برج العرب الجديدة، وتم تنفيذ القرار رقم 97 لسنة 2013 وهو عبارة عن 9 محلات ومبنى مكون من دور أرضى وأول علوى وسور بطول 30 مترا ومخازن للكاوتش بمساحة إجمالية 8400 متر، وتم تنفيذ الإزالة حتى سطح الأرض.

جاءت الحملة بحضور اللواء أشرف زغلول مساعد مدير أمن الإسكندرية واللواء عبد العال الرفاعى مساعد الفرقة (هـ) والعقيد حازم عطية مأمور قسم شرطة برج العرب والرائد عمرو الدفراوى رئيس مباحث قسم شرطة برج العرب والمهندس مدحت عبد الفضيل رئيس مركز ومدينة برج العرب، وفرق من القوات المسلحة والشرطة، وجميع الجهات المعنية.

كان محافظ الإسكندرية وجه بمتابعة أعمال تنفيذ قرارات الإزالة والتعديات على أملاك الدولة علي مستوي أحياء المحافظة، مشددا على رؤساء الأحياء والجهات المعنية بالتعامل بحزم خلال حملات إزالة التعديات وعدم التهاون مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وأشاد بمجهودات القوات المسلحة والشرطة وتعاونها مع المحافظة والأحياء لتنفيذ قرارات الإزالة حفاظا على أملاك الدولة.
استرداد 8400 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية.. صور
استرداد 8400 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية.. صور
استرداد 8400 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية.. صور
استرداد 8400 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية.. صور
استرداد 8400 متر من أراضي الدولة بالإسكندرية.. صور

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