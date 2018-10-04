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برلمان

حقوق البرلمان: القوات المسلحة صِمَام أمان مصر وشعبها

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:14 م
النائب علاء عابد
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان
فريدة محمد
بعث النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى ولجميع قادة وضباط وجنود القوات المسلحة بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر. 

وقال رئيس لجنة حقوق الانسان بالبرلمان، فى برقيته إن هذا اليوم الخالد فى تاريخ مصر لا يمكن للشعب المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والحزبية والشعبية أن ينساه لأنه أعاد العزة والكرامة لمصر والأمة العربية.

وأكد عابد، أن القوات المسلحة المصرية الباسلة كانت ولازالت وسوف تظل صِمَام أمان مصر وشعبها على مر التاريخ.

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