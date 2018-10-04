ضبط 2220 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 127503 جنيهات غرامات بالغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 2220 متهما هاربا من أحكام وتحصيل 127503 جنيهات غرامات بشوارع قرى ومراكز طنطا والمحلة.



وكان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية يسفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الاحكام من تحرير (797) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و(1397) حكما فى الغرامات و(26) حكما فى مخالفات وبلع إجمالى الاحكام (2220) حكما وإجمالى المبالغ المتحصلة (127503 جنيهات) كغرامات فورية.



وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

