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محافظات

محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:18 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة
جمالات الدمنهورى
أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة  أن المقر الجديد لمجمع محاكم مجلس الدولة سيساهم في التيسير وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويخفف عنهم مشقة السفر لمحافظة الإسكندرية وتقريب جهات التقاضي للمتقاضين وذلك في إطار سياسه الدولة وحرصها على تطوير وتقريب المنشآت ذات الكفاءة وتطوير الأداء الإداري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم والمستشار  أحمد عبد العزيز أبو العزم - رئيس مجلس الدولة مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة بحضور اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة والمستشار فؤاد عبد الفتاح  - الأمين العام  وأعضاء المجلس الخاص وعدد من أعضاء مجلس النواب .

وأشاد المحافظ بالمقر الذي يعد أحد القصور التاريخية والتراث المعماري القيم بمحافظة البحيرة .

ومن جانبه قال "ابو العزم"، أن افتتاح مقر مجلس الدوله في البحيرة يأتي في إطار سياسة الدولة لتطوير نظام الأداء الإداري للمنظومة القضائية وللاسهام فى تحقيق العدالة والتيسير على المواطنين وتجنيبهم مشقه السفر والجهد. 
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور
محافظ البحيرة يفتتح مجمع محاكم مجلس الدولة بدمنهور .. صور

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