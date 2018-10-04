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تعليم

رجال المرور والنجدة بالبحيرة يدربون طلاب المدارس على كيفية إطفاء الحرائق.. صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:21 م
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
استقبلت إدارات الحماية المدنية والنجدة والمرور، اليوم، الخميس، طلبة مدارس الشهيد أحمد عفت الإعدادية بنات ومدرسة إسماعيل الحبروك الابتدائية بالبحيرة، وذلك للتعرف على كيفية إطفاء الحرائق للحماية وتعليمات المرور وسرعة استقبال البلاغات الواردة للنجدة.

يأتي ذلك فى إطار مبادرة كلنا واحد وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن زيارة طلبة المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة للتعرف على كيفية إطفاء الحرائق والحماية.

وقدم قيادات المرور والنجدة للطلبة خلال الزيارة بعض الهدايا الرمزية وأعلام مصر وكتيب إرشادات المرور.
 
رجال المرور والنجدة بالبحيرة يدربون طلاب المدارس على كيفية إطفاء الحرائق.. صور
رجال المرور والنجدة بالبحيرة يدربون طلاب المدارس على كيفية إطفاء الحرائق.. صور
رجال المرور والنجدة بالبحيرة يدربون طلاب المدارس على كيفية إطفاء الحرائق.. صور
رجال المرور والنجدة بالبحيرة يدربون طلاب المدارس على كيفية إطفاء الحرائق.. صور
رجال المرور والنجدة بالبحيرة يدربون طلاب المدارس على كيفية إطفاء الحرائق.. صور

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