ضبط مستريح المنيا استولى على 19 مليون جنيه من المواطنين

نجح قطاع الأمن العام ومباحث مركز شرطة ديرمواس بالمنيا، فى ضبط شخص لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على قرابةـ19 مليون جنيه بزعم توظيفها.



البداية عندما تبلغ لمركز شرطة ديرمواس من كلًا من عامر . م . ع 43 سنه – مدرس ومحمود . ع . ع 40 سنة– حاصل على دبلوم وعدد من الأشخاص "محددين" مقيمين قرية دلجا دائرة المركز ، بتضررهم من المدعو "محمد ر.ح" 30 سنه عامل ومقيم بذات الناحية ، لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبلغ مالى قدره (18مليونا و439 ألف جنيه) بزعم توظيفها فى تجارة العقارات وامتناعه عن رد ذلك المبلغ.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إستهداف المتهم وضبطه وبمواجهته أقر بتحصله على تلك الأموال وأضاف بتسليم مبلغ (14 مليون جنيه) للمبلغ الثانى "محمود ع.ع " ، وباستدعائه وسؤاله أنكر ما نُسب إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.

