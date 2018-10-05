ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

برلماني: خطة البرلمان ستضع أجندتها التشريعية 21 أكتوبر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
أمينة الدسوقى
قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن المجلس قام بإجراء انتخابات اللجان النوعية أمس، التى اسفرت عن تجديد الثقة بهيئة المكتب، برئاسة النائب حسين عيسي، إلا أنه لم يتم تحديد الأجندة التى ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وتابع نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستولي اهتماما كبير بمشروع قانون الضريبة العقارية التى تم إحالته من قبل الدكتور على عبدالعال تمهيدا لمناقشته، مؤكدا أن اللجنة ستضع ملامح خطتها للفترة المقبلة 21 أكتوبر.

وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والتعمير.

ترشيحاتنا

وزير التعليم: عايزين الناس تتكلم عربي كويس.. فيديو

حفل ملكة جمال مصر يبدأ بالسلام الجمهورى

ضبط وإحضار للطالب الخليجي عقب خوض طبيب امتحان مادة الجراحة بدلا منه

روسيا ردا على حملة هولندا: لم نفصح بعد عن جنسية الصاروخ المسقط للطائرة الماليزية

إيران تعزل أكثر من 30 عسكريا وتقدمهم للمحاكمة بسبب هجوم الأحواز

سائح يدفع 3000 يورو بعد جمعه حفنة من رمال من شواطئ سردينيا كـ تذكار

أبرز ما تناولته برامج التوك شو..البنك الإسلامى للتنمية يهنئ السيسى ويشيد بالإصلاحات الاقتصادية..القوات المسلحة تنتج فيلما تسجيليا بعنوان الشعب هو البطل.وزير التعليم: مليار جنيه تكلفة تأليف الكتب

عظماء من بلدنا فى ندوة بثقافة سوهاج

خطوات بسيطة تجعل غرفة نومك رومانسية

جريمة الخميس.. عروس تنتحر عقب زواجها بـ 10 أيام بسبب خلافات مع زوجها.. وعامل نظافة يستدرج طفلة لهتك عرضها بمدرسة بأكتوبر.. وطبيب بشري يخوض امتحان مادة الجراحة بدلا من طالب خليجي

الأزمات الاقتصادية تقوي العلاقات الخليجية .. مساعدات مالية ضخمة من السعودية والإمارات والكويت لنجدة البحرين والأردن والعراق

محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

هيفاء وهبي بإطلالة جذابة في أسبوع الموضة بباريس

استقبال بعثة الزمالك فى السعودية بـ المزمار والورود .. صور

ريم أشرف تلعب تنس طاولة وتقرأ أذكار الصباح والمساء في أطول غطسة.. فيديو وصور

فيديو

المقاولون العرب: محور روض الفرج أعرض كوبرى معلق بالعالم بعرض 64 مترا.. فيديو
يوسف القعيد يروي ذكرياته مع نصر أكتوبر
طبيبة متطوعة في حرب أكتوبر: الجنود كانوا بيعيطوا ليرجعوا الميدان
شاهد..عم حكيم خطاط بدون ذراعين ويتحدى الإعاقة
بطل حرب أكتوبر: الخوف من الجندي المصري منذ عهد الفراعنة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟