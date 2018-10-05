برلماني: خطة البرلمان ستضع أجندتها التشريعية 21 أكتوبر

قال النائب إبراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن المجلس قام بإجراء انتخابات اللجان النوعية أمس، التى اسفرت عن تجديد الثقة بهيئة المكتب، برئاسة النائب حسين عيسي، إلا أنه لم يتم تحديد الأجندة التى ستعمل عليها اللجنة خلال الفترة المقبلة.



وتابع نظير فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن اللجنة ستولي اهتماما كبير بمشروع قانون الضريبة العقارية التى تم إحالته من قبل الدكتور على عبدالعال تمهيدا لمناقشته، مؤكدا أن اللجنة ستضع ملامح خطتها للفترة المقبلة 21 أكتوبر.



وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والتعمير.