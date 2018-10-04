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أخبار العالم

فلسطين: انسحاب أمريكا من اتفاق فيينا يؤكد إصرارها على ترسيخ مزيد من الفوضى

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 03:23 م
صدى البلد
أ ش أ
أكدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، أن انسحاب واشنطن من اتفاق فيينا يؤكد إصرار الإدارة الأمريكية على تجاوز القانون الدولي، وترسيخ مزيد من الفوضى في النظام العالمي عن طريق المجاهرة والتلويح باستخدام القوة كبديل للقانون والنظام والشرائع المتفق عليها عالميا.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق الوطني يوسف المحمود - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس - إن ما تقوم به الإدارة الأمريكية على صعيد التنصل من الاتفاقات الدولية، يعني باختصار استبدال تلك القوانين البشرية بشريعة الغاب.

وشدد على أن تلك الخطوة تثبت من جهة أخرى صوابية تحركات القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس على المستوى الدولي، كما يثبت مقدرة القيادة على تسجيل مزيد من الانتصارات في معركة التحديات الخطيرة التي تواجه الشعب العربي الفلسطيني وقضيته الوطنية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت، أمس الأربعاء، انسحابها من اتفاقية البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات والملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام1961.

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