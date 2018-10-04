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تعليم

التعليم العالى تتلقى تقريرا باحتفالات جامعة السادات بذكرى انتصارات أكتوبر

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:51 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تلقى د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا من د. أحمد محمد بيومي رئيس جامعة مدينة السادات حول احتفالات الجامعة بالذكرى الخامسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة؛ لتنمية الوعى الوطني لدى الشباب الجامعى، وتكوين الهوية الوطنية لديهم، وتعريفهم بالتضحيات التى قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم.

وأشار التقرير إلي أن الجامعة عقدت ندوة تحت عنوان "أعياد أكتوبر وتحديات المستقبل" تحدث فيها أبطال نصر أكتوبر اللواء طيار/ أحمد كمال المنصوري، واللواء/ يسري عمارة.

وأوضح التقرير قيام رئيس الجامعة بتكريم البطلين، مشيرًا إلي أن هذا التكريم في شخصيهما هو تكريم لكل الشهداء وكل من شارك في حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت العزة والكرامة للعرب، مضيفًا أن السلام الذي ننعم به هو نتيجة مباشرة للدماء الزكية التي أريقت في الحرب، وأن قوة جيش مصر هى الضمان لهذا السلام.

شارك فى فعاليات الندوة قيادات الجامعة، وعدد من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليات والمعاهد والطلاب بالجامعة.
التعليم العالى تتلقى تقريرا باحتفالات جامعة السادات بذكرى انتصارات أكتوبر
التعليم العالى تتلقى تقريرا باحتفالات جامعة السادات بذكرى انتصارات أكتوبر
التعليم العالى تتلقى تقريرا باحتفالات جامعة السادات بذكرى انتصارات أكتوبر

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