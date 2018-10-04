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حوادث

ضبط 10 أشخاص أطراف خصومة بمنفلوط فى أسيوط.. فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:59 م
المتهمين
المتهمين
محمد صبرى - إسلام مقلد
شن قطاع الأمن العام بمديرية أمن أسيوط حملة مكبرة استهدفت عائلتين طرفى خصومة بينهما خلافات سابقة بناحية قرية السهريج بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط أسفرت عن ضبط 10 أشخاص بحوزتهم 10 قطع سلاح نارى، وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها مكافحة الجريمة بشتى صورها كشفًا ومنعًا، وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط كلٍ من محمد ع. م- 43 سنة، عامل.. وبحوزته (بندقية آلية )، ومحمد هـ. م- 28 سنة، عامل .. وبحوزته (بندقية آلية)، ورامى ح. س- 24 سنة.. وبحوزته (بندقية آلية )، وحازم إ. س- 25 سنة، مزارع.. وبحوزته (بندقية خرطوش )، وهشام م. ع- 22 سنة.. وبحوزته (بندقية خرطوش)، وحسين ح. أ- سن 20 .. وبحوزته (بندقية آلية )، وأبواليسر ح. أ- 22 سنة.. وبحوزته (بندقية آلية)، ومحمد ع. أ- 19 سنة.. وبحوزته (بندقية آلية)، وياسر أ. ع- 39 سنة، عامل.. بحوزته (بندقية خرطوش)، ومحمد م. أ- 30 سنة، عامل.. وبحوزته (بندقية خرطوش).

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للسلاح بقصد الدفاع ، وإستخدامه فى النزاع القائم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.

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