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برلمان

نائب الأقصر يحصل على موافقة التخطيط برصف وإنارة شوارع المحافظة

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 05:01 م
النائب أحمد يوسف
النائب أحمد يوسف إدريس
فريده محمد
حصل النائب أحمد يوسف إدريس، عضو مجلس النواب عن محافظة الأقصر، ووكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، على موافقة وزارة التخطيط بتوفير مبلغ مالي لرصف عدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الدائرة إلى جانب توفير 300 كشاف كهربائي لإستكمال إنارة عدد من شوارع الدائرة.

وقال "إدريس"، في بيان له اليوم، إن موافقة وزارة التخطيط تأتي تكليلًا للمساعي والجهود التي بذلناها خلال الفترة الأخيرة مع المسئولين المعنيين في الوزارات، وذلك لتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

وشدد على أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال مشروعات الصرف الصحي المتوقفة، والقضاء على مشكلة القمامة وانتشار العشوائية في شوارع المحافظة.

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