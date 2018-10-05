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ديني

الإفتاء: ذهب الزينة ليس عليه زكاة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:00 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اختلفوا حول زكاة الذهب فمذهب الجمهور أنه لا زكاة في الحلي ما دام يتخذ للزينة المباحة، وذهب الحنفية إلى القول بوجوب الزكاة في الحلي حتى وإن كان للزينة وهو الراجح في هذه المسألة.

وأضاف "ممدوح" خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، أن الذهب الذي تقتنيه المرأة للتحلى ويكون ذهبا مباحا وفى حدود الذهب الذي تقتنيه أمثالها من طبقتها الاجتماعية لا زكاة فيه.

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