عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

ينظم المتحف المصري بالتحرير بعد غد السبت، احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.



وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن برنامج الاحتفالية سوف يبدأ في العاشرة صباحا بعرض لفرقة موسيقى الشرطة تقدم من خلاله عددا من المقطوعات الموسيقية لمجموعة من الأغاني الوطنية وذلك بحديقة المتحف مع تنظيم جولات إرشادية مجانية للجمهور وعرض لفيلم تسجيلي لمعركة قادش بمشاركة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.



وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، أن قطعة هذا الشهر عبارة عن عرض لاثنين من الدروع الخاصة بالملك توت عنخ آمون احتفالا بنصر أكتوبر.



وعلي هامش الاحتفالية سوف يتم تنظيم ورش فنية للأطفال بداية من الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة ظهرا بالقسم التعليمي وبمتحف الطفل.‏‫