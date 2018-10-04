ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ثقافة

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:45 م
صدى البلد
علاء المنياوي
ينظم المتحف المصري بالتحرير بعد غد السبت، احتفالية بمناسبة نصر أكتوبر المجيد.

وقالت إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، إن برنامج الاحتفالية سوف يبدأ في العاشرة صباحا بعرض لفرقة موسيقى الشرطة تقدم من خلاله عددا من المقطوعات الموسيقية لمجموعة من الأغاني الوطنية وذلك بحديقة المتحف مع تنظيم جولات إرشادية مجانية للجمهور وعرض لفيلم تسجيلي لمعركة قادش بمشاركة مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي. 

وقالت صباح عبد الرازق مدير عام المتحف، أن قطعة هذا الشهر عبارة عن عرض لاثنين من الدروع الخاصة بالملك توت عنخ آمون احتفالا بنصر أكتوبر. 

وعلي هامش الاحتفالية سوف يتم تنظيم ورش فنية للأطفال بداية من الثانية عشرة ظهرا وحتى الواحدة ظهرا بالقسم التعليمي وبمتحف الطفل.‏‫
عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور
عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور
عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

ترشيحاتنا

رسميًا.. فييرا مديرًا فنيًا للاسماعيلي خلفًا للجزائري مضوي

شاهد.. زوجة أحمد الفيشاوي تربط له حذاءه

موعد مباراة الأهلي والترسانة في دور الـ32 من كأس مصر

الغضب يسيطر على اتحاد الكرة بسبب اختيارات أجيري للمنتخب

الأقباط وقيادات الكنيسة يلقون نظرة الوداع على الأنبا بيشوي .. فيديو

هانى الناظر يوضح مخاطر رسم الحنة والتاتو.. فيديو

باكستانية تكتب المصحف كاملا بالخياطة على القماش فى 31 عاما.. فيديو

مدير بنك إيطالى يسرق مليون يورو من أجل الفقراء وينجون من السجن

أهالي بورسعيد في انتظار خبر الرئيس السيسي السعيد بخصوص حقل ظهر

نجم تونس يعلق لصدى البلد على استبعاد ساسي من قائمة نسور قرطاج

وفاء عامر في الإسكندرية بنفس إطلالة يسرا في الجونة.. صور

إصابة مهاجم إنبى بالرباط الصليبى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض دروع توت عنخ آمون في ذكري أكتوبر بالمتحف المصري في التحرير..صور

إحباط جلب 3.5 مليون قرص عقاقير طبية عبر ميناء الإسكندرية.. فيديو وصور

أمن القاهرة تكثف حملاتها لتطهير الشوارع من الإشغالات.. صور

الزراعة على طريقة الأكوابونيك: النبات بلا هرمونات ولا كيماويات وموفرة للمياه.. فيديو وصور

مدبولي يلتقي رئيس النواب العراقي ويُشيد بالتعاون المثمر بين البلدين .. صور

فيديو

ضبط 10 أشخاص أطراف خصومة بمنفلوط فى أسيوط.. فيديو
السيسي يضع إكليلا من الزهور على قبر السادات.. ومليار و700 مليون جنيه لتحويل خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية.. أبرز ما تناولته برامج التوك شو
إنجاز لـ السعودية في الفضاء.. الانتهاء من تصنيع قمرين صناعيين جديدين.. فيديو وصور
حكم يسجل هدفا ويرفض إلغاءه .. فيديو
عرض بث حي لجراحة بالقلب خلال المؤتمر السنوى الرابع لعلاج أمراض الشريان الأورطي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟