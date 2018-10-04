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أخبار البلد

السكة الحديد تقدم خدمة جديدة لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:58 م
صدى البلد
أحمد أبوشوشة
أعلن المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد تشغيل خدمة جديدة لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط اعتبارا من يوم السبت الموافق 6 أكتوبر، حيث سيتم إيقاف قطارى بمحطة جامعة الأزهر بمحافظة أسيوط لخدمة طلبة الجامعة قطار رقم ٨٣٢ يقوم من القاهرة الساعة. ٢٣.١٥ ويصل محطة جامعة الأزهر ٦.٣٧ وقطار رقم ٩٧٥ يقوم من محطة أسيوط الساعة ١٤.٠٠ ويصل محطة جامعة الأزهر الساعة ١٤.٠٧ .

كما أكد رئيس الهيئة  انتظام حركة مسير القطارات على جميع خطوط الهيئة وأنه يتابع بنفسه على مدار الساعة انتظام الحركة على جميع خطوط الهيئة مع المركز الرئيسى لحركة مسير القطارات.

وأضاف رئيس الهيئة أن حركة مسير القطارات اليوم تعمل بصورة طبيعية ومنتظمة نتيجة الإجراءات التى اتخذتها الهيئة فى الفترة الأخيرة فى توفير قطع الغيار اللازمة للصيانة وتكثيف العمل بالورش وزيادة الورادى للمحافظة على قيام ووصول القطارات فى المواعيد.

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