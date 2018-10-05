السينما والأدب خط الدفاع الثانى فى حرب أكتوبر .. الرصاصة لا تزال فى جيبى ترصد بطولات الجندى المصرى.. ورأفت الهجان يكشف تفاصيل الجاسوسية .. ويوسف العقاد يركز على الأبعاد النفسية للجندى

الرصاصة لا تزال فى جيبى والوفاء العظيم أبرز الأعمال السينمائية عن أكتوبر

دراما المخابرات قدمت أكتوبر بشكل مختلف

الإذاعة عبرت عن أكتوبر بالصوت



تظل حرب أكتوبر المجيدة أحد أهم الأحداث التاريخية التى تسطر فى صفحات التاريخ، خاصة أنها حملت معها كثير من الأمل والشجن والألم والفرح سواء للشعب المصرى أو الجنود المصريين الذين دافعوا عن وطنهم بكل صلابة وقوة، ولذك كانت مادة دسمة لصناع السينما و الدراما و الأدب لتقديمها على الشاشة وتجسيد بعض قيم الفداء والتضحية للجنود المصريين فى حرب أكتوبر، والتى كشفت فى نفس الوقت عن قوة وصلابة المقاتل المصرى، واستعداده للتضحية بحياته فى سبيل وطنه.



صدى البلد يرصد أبرز المحطات الفنية والأدبية التى تناولت الحرب سواء من الناحية العسكرية أو الإنسانية سواء كانت الأفلام السينمائية أو المسلسلات التليفزيونية أو المسلسلات الإذاعية أو الأعمال الأدبية.



أولا: الأفلام السينمائية

الوفاء العظيم المأخوذ عن قصة فيصل ندا وتدور الأحداث في قالب اجتماعي فالحبيب ( ضابط الجيش) الذي يتقدم لخطبة حبيبته فيرفض والدها بسبب خلافات قديمة بين العائلتين و يجهلها الحبيبان، و يقرر الأب تزويجها لشخص آخر والذي لابد وأن يكون ضابطًا أيضا في الجيش هو الآخر والصدفة الكبرى أن الزوج يعمل في الجيش تحت قيادة حبيب زوجته الأول.



وتتواصل أحداث الفيلم إلى أن يصاب الزوج في الحرب ويتعرض الحبيب الأول لبتر في ساقه نتيجة لمحاولته افتداء الزوج أثناء الحرب، ويرقد الرجلان بنفس المستشفى وبالصدفة يعرف الزوج علاقة الحب القديمة التي كانت بين وزوجته وقائده فيقرر أن يتنازل عنها برضاه واقتناعه ليتزوجها الحبيب القديم، ويوافق أبوها على هذه الزيجة برغم العداء القديم بين العائلتين، تقديرا ووفاء لتضحية القائد أو الحبيب القديم من أجل الزوج في الحرب التي كانت البوتقة التي انصهرت فيها كل الخلافات من أجل الوطن.



الرصاصة لا تزال في جيبي المأخوذ عن قصة رمسيس نجيب وهو فيلم من الأفلام القلائل الذي بدأت أحداثه مع نكسة يونيو67 وحرب الاستنزاف وانتهت أحداثه بحرب أكتوبر 73 واحتوت على مشاهد كثيرة للمعارك الحربية ذات مستوى فني وتقنى معقول ومبررا وليس مقحما على أحداث الفيلم، وتدور الأحداث حول المجند الذي عاش بنفسه لحظات النكسة ومرارتها ونجا بنفسه من طائرات الهليكوبتر التي كانت تتلذذ بحصد الجنود المصريين في سيناء67.



وبعد العودة نجده حاملا رصاصة في جيبه و يقسم على أن تبقى في جيبه إلى أن يسترد تراب أرضه وعرضه، فمثلما اغتصب العدو الخارجي أرضه فقد اغتصب على الجانب الآخر العدو الداخلي ابنة خاله فاطمة في غيابه، ويعود المجند إلى قريته ليجد الأوضاع قد استقرت بعد أن اختفى المغتصب لابنة خاله ، ولكن وبرغم أن الحرب الكبرى في الميدان قد انتهت إلا انه لا تزال الرصاصة في جيبه استعدادا للدفاع عن أرضه.



فيلم بـدور عن قصة نادر جلال وتدور أحداثه حول بطل يعمل بمصلحة المجاري والبطلة لصة محترفه يتقابل الاثنين بينما كانت تحاول البطلة الاختفاء من المطاردة عقب سرقتها احد الأشخاص. و يضطر البطل إلى إيواء البطلة في منزله على مضض بعد أن أوهم الجميع أنها شقيقته.ويقع كل منهما في حب الأخر، وبعد استعراض لحياة البطل و أهل حارته وفي اللحظة التي تحقق للبطل حلم من أحلامه و هو الحصول أخيرا على علاوة على أجره و لم تدم سعادته طويلا فيتم استدعاؤه للجيش. وللصدفة العجيبة فإن البطل يحارب في نفس الفصيلة مع أحد اللصوص من الذين كان قد تصدى لهم مع أهل حارته قبل الحرب، وتنتهي الحرب. ويعود الجميع من الجبهة إلا البطل. ونشاهد القصة التي يرويها ذلك اللص التائب الذي قابله في الحرب و الذي يؤكد لهم فيها بأن البطل قد أستشهد وهو يطلق قذيفة على إحدى الدبابات. وتنهار البطلة و يحزن الجميع و لكن فجاه البطل يعود كما وعدها عند الفجر.



فيلم أبناء الصمت المأخوذ عن قصة مجيد طوبيا تدور أحداثه من خلال مجموعة من المجندين من طبقات الاجتماعية وشرائح مختلفة من المجتمع المصري ولكل منهم مشاكله الخاصة كل حسب ظروفه الاجتماعية و لكنهم أثناء حرب الاستنزاف يجمعهم خندق واحد، وكان بعضهم قد عايش هزيمة 67 لذلك فبعضهم يحس مرارة الهزيمة والمهانة، وعلى الجانب الآخر نجد الصحفية "نبيلة"خطيبه زميلهم في الفصيلة "مجدي" التي تصطدم برئيس التحرير الذي كان في الماضي مناضلا وطنيا ثم تعرض للاعتقال وعُذب و لذلك فهو يعترض على الموضوعات الجريئة التي تكتبها بعد أن تخلى عن مبادئه الوطنية بعد ما ذاقه من هوان و ذل. والفيلم لا يختلف عن الأفلام السابقة فهو مثلهم مغرقا في القالب الاجتماعي وفى نهاية الفيلم يعرض لقصة أسر اللواء الإسرائيلي المدرع بقيادة "عساف ياجوري"، في إسقاط مباشر يفيد معنى الانتصار.



فيلم حتى آخر العمر المأخوذ عن قصة يوسف السباعى وتدور معظم هذه أحداث الفيلم بعد الحرب، والأحداث تركز حول ما يجب أن يُقدم من علامات الشكر لمصابي الحرب وبطل الفيلم ضابط طيار أصيب أثناء الحرب مما ينتج عنه إصابته بالشلل، ويركز الفيلم على معاناة المصاب في حياته الشخصية والاجتماعية.



فيلم العمر لحظة المأخوذ عن قصه يوسف السباعي وهو من أشهر الأفلام التي قدمت عن الحرب بعد أكتوبر 73، و يتناول الحرب من جانب اجتماعي من خلال الصحفية التي تعانى من مشاكل زوجيه نتيجة غراميات زوجها رئيس التحرير والذي تعج مقالاته بالانهزامية واليأس بعد هزيمة 1967، بينما هي على العكس تحاول جاهدة توجيه كل اهتماماتها للقضايا الوطنية وتدعو بقوه إلى رفع الروح المعنوية وتحارب اليأس الذي يبثه زوجها في نفوس الشعب بعد الهزيمة .



وتسافر الصحفية إلى الجبهة فترى الصمود و المعاناة النفسية للجنود على الجبهة وتقترب بشدة من المجندين وترعى شئونهم وشئون أهاليهم وتتدخل لحل مشاكلهم و تتطوع من أجل المصابين في إحدى المستشفيات وهناك تقع رغما عنها في علاقة حب مع أحد الضباط المصابين، وترمز العلاقة بين الصحفية والضابط إلى اقتران الجبهتين الداخلية والعسكرية، هذا الاقتران الذي هو ضروري لأي أمه سوف تخوض غمار أي حرب من الحروب.



ثانيا: المسلسلات التليفزيونية

مسلسل رأفت الهجان بدأ عرض جزئه الأول في نهاية الثمانينيات، واستمر عرض باقي أجزائه حتى منتصف التسعينيات، ويدور حول ملحمة وطنية من ملفات المخابرات المصرية تحكي سيرة الجاسوس المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي تم زرعه داخل المجتمع الإسرائيلي للتجسس لصالح المخابرات المصرية، وكان له دور فعال في الإعداد لحرب أكتوبر وهو من بطولة محمود عبد العزيز، ويوسف شعبان، ومحمد وفيق ويسرا وإيمان الطوخي وإعداد وسيناريو وحوار صالح مرسى وإخراج يحيى العلمي.



مسلسل دموع في عيون وقحة وهو العمل الذى كشفت عن الجواسيس وأنشطة المخابرات العامة، ودورهم في حرب أكتوبر، تدور أحداث المسلسل في عدة بلدان، بين مصر وإنجلترا وفرنسا واليونان. بطل المسلسل هو جمعة الشوان (اسمه الحقيقي أحمد الهوان) الذي تمكن من التجسس على إسرائيل لصالح مصر، فترة من الزمن، أمدهم خلالها بالعديد من المعلومات المغلوطة التي كانت سببا في نصر أكتوبر، إضافة لتمكنه من الحصول على جهاز إرسال نادر وقتها، لم تكن تملكه سوى إسرائيل.



المسلسل بطولة: عادل إمام ومعالي زايد وصلاح قابيل ومحمود الجندي ومشيرة إسماعيل، والعديد من النجوم. الإخراج ليحيى العلمي، سيناريو وحوار صالح مرسي، موسيقى تصويرية عمار الشريعي.



مسلسل العميل 1001 ويحكى قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، عن زرع العميل المصري 1001 داخل إسرائيل، في فترة السبعينيات، والخدمات الجليلة التي قدمها لمصر، وكانت سببا في انتصارات أكتوبر.المسلسل سيناريو وحوار د.نبيل فاروق، إخراج شيرين عادل، وبطولة مصطفى شعبان، نور، نيللي كريم، ريهام عبد الغفور، رزان مغربي، جمال إسماعيل.



مسلسل السقوط في بئر سبع ويحكي قصة حقيقية مأخوذة من ملفات المخابرات المصرية، اشتهرت باسم بطلتها الحقيقية "انشراح موسى"، وبدأت وقائعها في العريش عقب الاحتلال الإسرائيلي لسيناء في يونيو 1967، ويدور حول أسرة كاملة من أب وأم وثلاثة أولاد عاشوا على أرض مصر يكرسون جهدهم لخدمة إسرائيل. المسلسل إنتاج عام 1994، بطولة أبو بكر عزت وسعيد صالح وإسعاد يونس، وطارق الدسوقي، وأحمد ماهر، ومن إخراج نور الدمرداش.



ثالثا : مسلسلات إذاعية

قصة حياة البطل الشهيد ابراهيم عبد التواب بطل ملحمة كبريت والمسلسل بطولة كرم مطاوع ، جورج سيدهم ، عبدالعزيز مخبون



الشمس لما تضحك والمسلسل بطولة ، زوزو نبيل ، عبد الله فرغلى ، وجدى العربى ، اخراج عبده دياب



الصفقه قصة ابراهيم مسعود، المسلسل بطوله صلاح قابيل ،ابراهيم الشامى ، مديحه سالم ، حسين الشربينى ، الاخراج محمد عثمان



رنين الصمت عن قصة عبده مباشر الموسيقى للموسيقار الكبيرمحمد عبد الوهاب ، البطوله صلاح قابيل زوزو نبيل رشدى المهدى احمد زكى



ملحمة العبور وهى رواية كتبتها عايده عبد الجواد، محمد الشويحى ، الحان سيد مكاوى ، البطولة توفيق الدقن ، انور محمد انور ، رشدى المهدى ، الاخراج : فاروق لطيف



شهيد اسمه موشيه والذى قام ببطولته احمد مرعى ، محمد الدفراوي ، روحيه خالد ، الاخراج : حسين عثمان



رابعا: الأعمال الأدبية



رواية " الرفاعي " لجمال الغيطاني وتتناول الرواية بطولات العميد أركان حرب إبراهيم الرفاعى, مؤسس وقائد المجموعة 39 قتال, هذه المجموعة الاستثنائية فى تاريخ العسكرية المصرية, والتى قدر للمؤلف جمال الغيطاني- أحد أهم كتاب الرواية في العالم العربي- أن يقترب منها ويعايش أفرادها وأعمالهم القتالية عن قرب فى فترة صعبة واستثنائية, عن هذه الظروف كانت تلك الرواية.



ولكن هذه الرواية ليست عن الهزيمة، ليست عن الانتصار، هذه الرواية عن الرفاعي ورفاقه، هذه الرواية عن الرجال الذين ذاقوا الهزيمة فأقسموا أن يذيقوها للعدو، هي عن الرجال الذين صنعوا الانتصار بقوة وإصرار، الرجال الذين دفعوا أعمارهم ثمنا ً لذلك.



"الحرب في بر مصر" ليوسف القعيد ولم يكتب العقيد في تلك الرواية عن المعركة ذاتها، لكن عما حدث من تداعيات فى نفوس الجنود، والناس عامة، فكتب عن الجنود باعتبارهم بشرا عاديين، فى وقت كان الإعلام المصري، يتعامل معهم على أنهم أبطال، مشيرًا إلى أن أكتوبر حوّله النقاد إلى شهر السؤال وليس شهر الحرب ، تذهب روايته "الحرب في بر مصر" التي حازت على المرتبة الرابعة ضمن أفضل مئة رواية عربية إلى أن هناك مصريين ضحوا بأرواحهم في الحرب، في حين ذهبت العائدات المترتبة على النصر إلى طبقة الأثرياء التي لم تشارك في الحرب بل تهرب أبناؤها من التجنيد ، رواية القعيد ظلت ممنوعة من مصر من عام 77 إلى عام 85 وكان المنع بسبب محتواها السياسي لأنها تقول أن الحرب قام بها الفقراء وحولها الأغنياء إلى مشروع استثماري ولهذا طبعت الرواية في بيروت وفي فلسطين المحتلة وبغداد والسودان والجزائر ولم تطبع في مصر إلا بعد ثمان سنوات.



"نوبة رجوع" لمحمود الورداني ويشير الورداني إلى أن روايته "نوبة رجوع " كانت العمل المتكامل حول الحرب، لكن روحها لم تغب عن أعماله، بل تظهر في غالبيتها، وهي حرب – كما يقول - مارس فيها العسكري المصري جدارته في مواجهة الموت بمنتهى البساطة، وبدون تعقيد لكن ما أعقب الحرب كانت أمور ضد القيم التي صنعها العساكر في الحرب، سواء في الانفتاح الاقتصادي، أو زيارة القدس، والصلح مع العدو من خلال تلك المعاهدة التي لم تعد لنا الأرض كاملة، ويرى أن المعاهدة التي أعقبت الحرب لم تكن مناسبة للتضحيات التي قدمها الجنود خلال الحرب.



الرواية صدرت عام 1990 عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، إلا أن الورداني انتهى من كتابتها عام 1982، وعن تأخره في كتابة الرواية يقول أن الحرب تجربة كبرى تشبه السجن والموت، ومن ثم لابد من استيعابها أولًا قبل الكتابة عنها، حتى لا تخرج الكتابة انفعالية.



رواية "موسم العنف الجميل" لفؤاد قنديل ويقول الروائي فؤاد قنديل عن روايته " لم اكن قادر على كتابة أي موضوع ، و تصر حرب أكتوبر على الظهور لي في اليقظة والمنام، وأنا أشكي لها عجزي؛ لأني لم أخض الحرب وهي تصر، حتى رضخت وقررت خوض التجربة، وهكذا أمضيت عدة سنوات في القراءة عن الحرب ومُشاهدة أفلام حربية وزيارة الضباط والجنود في سيناء حتى انتهيت من رواية موسم العنف الجميل".



"السمان يهاجر شرقًا " للسيد نجم وتعبر الرواية عن "تجربة الحصار", ذاك الذي كان وعبر عنه الجنود حول حالتهم النفسية طوال السنوات السابقة عن بداية المعارك، أو الحصار الفعلي, بعدما انتقل جنود كتيبة المشاة وعبروا منطقة نقطة دشمة كبريت الحصينة على الضفة الشرقية للقناة. تقع الرواية في عدة فصول: "العصفور لا يغرد ولا يبكى".."الطيور الفزعة".."السمان يهاجر مرتين".. "الثيران تلتهم التورتة".."الجمل يجتر ما في جوفه".."ذكر النحل يموت في أنثاه".. "الطيور لا تأكل عشها"..وتحت دلالة تلك العناوين, عايش القارئ تفاصيل التجربة.. الملل والضيق النفسي الذي يعانيه الجنود.. بداية رفع درجة الاستعداد مع استدعاء الجنود الإجازات حتى بداية المعارك على غير توقع من الجميع.



وتوجد العديد من الأعمال الأدبية الأخرى التي تناولت حرب اكتوبر، ومنها ( معصوم مرزوق ( شجر الصبار)، سمير الفيل ( رجال وشظايا)، محمد النحاس (الخريف الدامي)، السيد الجندي (سبع جبات من الرمال)، السيد عبد العزيز نجم.



(يوميات مقاتل قديم)، بهي الدين عوض (سنوات الحب والموت)، محمد السيد سالم (يوميات على جدار الصمت)، فوزي البارودي (عندما تشتعل النجوم)، وقاسم مسعد عليوة ( حدود الاستطاعة ، لحنا مينا (المرصد) ولمحمد عبد الله الهادي (أنشودة الأيام الآتية).