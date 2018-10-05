أهالى شارع مؤسسة الذكاة يشكون من ضعف الإنارة

أرسل سكان شارع مؤسسة الزكاة التابع لحى المرج، شكوى لموقع صدى البلد الإخباري عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يتضررون فيها من ضعف الإنارة.



وأشار محمود حسن أحد سكان الشارع إلى مشاكل أخرى تتمثل فى انتشار الجراجات المخالفة، مما يتسبب فى إعاقة الحركة في الشارع.



وأكد مبروك يوسف ان شارع مؤسسة الذكاة يعانى من عدم صيانة اعمدة الانارة بالشارع و قلة عددها مما يثير رعب المارة ليلا ويتسبب في الحوادث.



وطلب القرا ء من المسؤلين بسرعة التعامل مع الوقف و ازالة الجراجات اصلاح اعمدة الانارة بالشارع.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.