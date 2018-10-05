ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

أهالى شارع مؤسسة الذكاة يشكون من ضعف الإنارة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:57 ص
صدى البلد
كريم ناصر
أرسل سكان شارع مؤسسة الزكاة التابع لحى المرج، شكوى لموقع صدى البلد الإخباري عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع، يتضررون فيها من ضعف الإنارة.

وأشار محمود حسن أحد سكان الشارع إلى مشاكل أخرى تتمثل فى انتشار الجراجات المخالفة، مما يتسبب فى إعاقة الحركة في الشارع.

وأكد مبروك يوسف ان شارع مؤسسة الذكاة يعانى من عدم صيانة اعمدة الانارة بالشارع و قلة عددها مما يثير رعب المارة ليلا ويتسبب في الحوادث.

وطلب القرا ء من المسؤلين بسرعة التعامل مع الوقف و ازالة الجراجات اصلاح اعمدة الانارة بالشارع.

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.

ترشيحاتنا

ختام اجتماعات المكتب التنفيذي للأولمبياد الخاص الدولى بواشنطن اليوم

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

4 أتوبيسات مكيفة لنقل المواطنين إلى مدينة بني سويف الجديدة

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 5-10-2018 والقنوات الناقلة لها

السلطان قابوس يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

مجاهد: سنغير جميع مناهج التعليم الفني لنظام الجدارات خلال السنوات القادمة

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

المبشع والقصاص والضريبي.. كيف يتحاكم أهل سيناء فيما بينهم؟

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

أثارت ذعر السعوديين .. جثة مربوطة بسرير وسط الطريق العام.. فيديو وصور

احتراق 18 سيارة بعد انقلاب ناقلة ديزل في تبوك بالسعودية

سيد زكريا.. أسد سيناء قتل كتيبة من جيش العدو بمفرده وأخفت إسرائيل قتله 23 عاما.. فيديو وصور

إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

شوقي يعلق على الاستقالات الأخيرة داخل ديوان التربية والتعليم.. فيديو

جريمة الخميس.. عروس تنتحر عقب زواجها بـ 10 أيام بسبب خلافات مع زوجها.. وعامل نظافة يستدرج طفلة لهتك عرضها بمدرسة بأكتوبر.. وطبيب بشري يخوض امتحان مادة الجراحة بدلا من طالب خليجي

تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

اليوم.. غزة تستعد لجمعة الثبات والصمود..والاحتلال يعزز قواته

موقف محرج لترامب أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. فيديو

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

فوز نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

ريم البارودي بإطلالة جذابة من توقيع أحمد عبد الله.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو
مدير متحف الآثار بالإسكندرية: نواجه أزمة في تمويل ترميم القصور.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟

هل تؤيد دفع مخالفات المرور عبر مكاتب البريد؟