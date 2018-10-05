محافظ شمال سيناء يضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول بالعريش غدا

قال علاء عطوة مدير عام العلاقات العامة بمحافظة شمال سيناء، إن مراسم الاحتفال بذكري نصر أكتوبر تتضمن وضع اللواء محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بوضع اكليل الزهور على النصب التذكارى بجوار مبنى المحافظة الساعة العاشرة صباح غدا السبت.



كما تتضمن مراسم الاحتفال إجراء لقاء المحافظ مع الشباب حول حرب أكتوبر الساعة الثانية عشرة ظهرا فى المدينة الشبابية (نفس اليوم)، وعلي هامش اللقاء سيتم تكريم أسماء مجموعة من الشهداء العسكريين والشرطة والمدنيين.



وفي ختام اليوم سيقام مهرجان رياضى للشباب فى الصالة المغطاة الساعة الخامسة مساء والذي يتضمن عدة فعاليات.