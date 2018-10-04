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أحد أبطال حرب أكتوبر: الشائعات أخطر سلاح في حروب الجيل الرابع ..فيديو

الخميس 04/أكتوبر/2018 - 04:58 م
أحد أبطال حرب أكتوبر:
أحد أبطال حرب أكتوبر: الشائعات أخطر سلاح
إبراهيم الهوارى
أكد اللواء ناجي شهود الخبير العسكري وأحد أبطال حرب أكتوبر على اهمية توعية الشباب بأخطار الجيل الرابع من الحروب الفكرية لتقسيم الدول، التي تمثل خطرا عليها وعلى الأمن القومي المصري، ومن ضمنها الهاتف المحمول وتداول المعلومات الخاطئة والشائعات، بالإضافة إلى توعية الشباب بضرورة استغلال خبرة العلماء وقيادات الصف الأول لينهلوا من علمهم ويكونوا مؤهلين كقادة في المستقبل.

جاء ذلك خلال الندوة الثقافية والحوارية التي أقيمت بمكتبة مصر العامة، ونظمتها مديرية الشباب والرياضة بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد وأهميته التاريخية والعسكرية.

حضر الندوة محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي، السكرتير العام، والدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية ونواب البرلمان ورجال الأوقاف الأزهر والكنيسة، ومجموعة كبيرة من الشباب من مختلف الأعمار من طلاب المدارس والجامعات.

واستعرض شهود شرح الدروس المستفادة من حرب أكتوبر المجيدة وتتناول اختلاق المبررات لإسرائيل لاجتياح الدول المحيطة بها، ودقائق وتفاصيل حياة الشعب المصري أثناء النكسة ومرحلة الاستنزاف ودراسة إسرائيل من الداخل والأسس والاعتبارات التي جرى على أساسها التجهيز لحرب أكتوبر بكل ذكاء وحكمة ومهارة من القادة العسكريين العظام.

وألقى المحافظ كلمة ترحيب بالحضور استهلها بتوجيه التحية لشهداء الوطن والوقوف دقيقة حداد على أرواحهم، مضيفا أن هذه الاحتفالية تعبير عن قيمة عظيمة للوفاء والعطاء، الذي يمنح الأجيال القادمة القدوة والمثل الأعلى المستلهمة من تضحيات الأجداد الذين ضحوا بدمائهم من أجل الوطن في ملحمة عظيمة من الفداء سطرها جيشنا الأبي في حرب أكتوبر 73.

وأشار المحافظ إلى الوقفة البطولية للقوات المسلحة وانحيازها إلى جانب الشعب المصري في لحظة تاريخية فارقة ومواقف بطولية لحماية مكتسبات الشعب المصري وأمنه وحدوده.
أحد أبطال حرب أكتوبر: الشائعات أخطر سلاح في حروب الجيل الرابع ..فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر: الشائعات أخطر سلاح في حروب الجيل الرابع ..فيديو
أحد أبطال حرب أكتوبر: الشائعات أخطر سلاح في حروب الجيل الرابع ..فيديو

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